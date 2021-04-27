Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой Поделиться Поделиться







В поселке Металлострой через несколько дней после заезда строительной техники на берег безымянного, но живописного пруда загорелась бытовка. Поджигателей разыскивают в рамках уголовного дела. На этом месте планируют возвести православный храм, и, как это часто бывает, голосов против набралось больше чем за.

Петербургское ГУ МВД 21 апреля объявило о возбуждении уголовного дела о поджоге в поселке Металлострой. Мартовской ночью на берегу пруда напротив дома №16 по улице Богайчука полыхала бытовка. С заявлением в правоохранительные органы обратился настоятель храма. В пресс-службе ведомства подтвердили, что в настоящее время «проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поводу установления местонахождения злоумышленника».



История со строительством храма в Металлострое тянется последние четыре года. Изначально вся территория пруда числилась в реестре зеленых насаждений общего пользования, где строить запрещено. Потом из ЗНОП вырезали участок в 560 кв метров. Кстати этой поправкой в соответствующий законопроект единоросс Елена Киселева (она и сейчас заседает в петербургском парламенте) обеспечила себе некоторую узнаваемость в Металлострое. Возможно, на такую она не рассчитывала.

Согласно градрегламентам, в рекреационной зоне ТР2 (в которой сейчас находится участок) осуществление религиозных обрядом относится к условно разрешенным видам использования. Получить его в качестве «основного» можно после публичных слушаний. Они состоялись в 2017 году, при 300 подписях «за» и собранных 1200 голосах против. В комитете по градостроительству и архитектуре «Фонтанке» подтвердили, что разрешение было выдано.

Тем не менее еще в 2014 году приход Свято-Троицкого собора подавал заявление на изменение зонирования с рекреационного на деловое для стройки храма. В том проекте изменений Генплана, который доступен сегодня, функциональное назначение земли предложено оставить прежним, да теперь ничто и не мешает реализовать задуманную стройку.



Три года назад Смольный отдал участок приходу под строительство храма. В 2020 году проект разработала «Архитектурная мастерская М119». Здание было предложено сделать двухэтажным, высотой 24,75 метров (это вписывается в предельно разрешенные 25 метров). Визуализацию приход опубликовал в своей группе «ВКонтакте».



Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой Поделиться Поделиться







На сайте авторов проекта задумка описывается так: на цокольном этаже общей площадью почти 11 «квадратов» расположена баптистерия, инженерия, трапезная. Кухня. Кабинет настоятеля, ризница и санузел. На первом этаже — богослужебные помещения (алтарь, зал для молящихся) и тамбур. На колокольню и балкон, где разместят хоры и комнату отдыха, можно будет подняться по винтовой лестнице.

В марте 2021 года на участок заехала строительная техника, фото публиковало движение «Зеленая коалиция Петербурга». Судя по снимкам, успел поработать ямобур, после него в земле осталось с десяток металлических труб. Позднее на них установили бытовку. В ночь на 24 марта она сгорела, ущерба насчитали на 528 тысяч рублей.



В администрации Колпинского района редакцию заверили, что никаких разрешений на работы не выдавали и вообще — это выходит за пределы их компетенции. Сайт Госстройнадзора, где можно посмотреть на все выданные разрешения на строительство, подсказывает — необходимый для реализации документ заявитель пока не получил.

Попытка поговорить с настоятелем храма об обстоятельствах возгорания и перспективе получения разрешения на строительство провалилась. Олег Малько сначала уточнил, откуда у редакции информация о поджоге. Затем предложил перезвонить попозже, потом — приехать и поговорить лично, а затем отказался комментировать произошедшее. «Фонтанка» направила запрос на почту священнослужителю.

Информация в сообществе храма «В контакте» крайне скудная: записи не обновлялись с начала года, о завозе бытовки и последующем пожаре нет ни слова. В комментариях к более ранним постам, да и в других пабликах горожане возмущаются, что для храма выбрали место, которое ранее было благоустроено силами местных жителей. И подчеркивают, что не выступают против церкви или религии как таковой, а только против застройки зеленой зоны.



Малько стал настоятелем храма только в октябре прошлого года. Он же является и администратором «храмового» паблика. В конце прошлого года на негодование местных жителей он написал: «Пока до строительства далеко... Я знаю про ситуацию, что не всем нравится место, выделенное для храма. Но мне уже не приходится выбирать, поэтому нужно будет разговаривать, договариваться».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

