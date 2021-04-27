FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
74.77р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Не благодатный огонь. Строительство храма в Металлострое еще не началось, а полиция уже работает

Полиция расследует дело о поджоге на месте будущего храма в Металлострое. Разрешение на строительство приход еще даже не получил.

Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой
ПоделитьсяПоделиться

В поселке Металлострой через несколько дней после заезда строительной техники на берег безымянного, но живописного пруда загорелась бытовка. Поджигателей разыскивают в рамках уголовного дела. На этом месте планируют возвести православный храм, и, как это часто бывает, голосов против набралось больше чем за.

Петербургское ГУ МВД 21 апреля объявило о возбуждении уголовного дела о поджоге в поселке Металлострой. Мартовской ночью на берегу пруда напротив дома №16 по улице Богайчука полыхала бытовка. С заявлением в правоохранительные органы обратился настоятель храма. В пресс-службе ведомства подтвердили, что в настоящее время «проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поводу установления местонахождения злоумышленника».

История со строительством храма в Металлострое тянется последние четыре года. Изначально вся территория пруда числилась в реестре зеленых насаждений общего пользования, где строить запрещено. Потом из ЗНОП вырезали участок в 560 кв метров. Кстати этой поправкой в соответствующий законопроект единоросс Елена Киселева (она и сейчас заседает в петербургском парламенте) обеспечила себе некоторую узнаваемость в Металлострое. Возможно, на такую она не рассчитывала.

Согласно градрегламентам, в рекреационной зоне ТР2 (в которой сейчас находится участок) осуществление религиозных обрядом относится к условно разрешенным видам использования. Получить его в качестве «основного» можно после публичных слушаний. Они состоялись в 2017 году, при 300 подписях «за» и собранных 1200 голосах против. В комитете по градостроительству и архитектуре «Фонтанке» подтвердили, что разрешение было выдано.

Тем не менее еще в 2014 году приход Свято-Троицкого собора подавал заявление на изменение зонирования с рекреационного на деловое для стройки храма. В том проекте изменений Генплана, который доступен сегодня, функциональное назначение земли предложено оставить прежним, да теперь ничто и не мешает реализовать задуманную стройку.

Три года назад Смольный отдал участок приходу под строительство храма. В 2020 году проект разработала «Архитектурная мастерская М119». Здание было предложено сделать двухэтажным, высотой 24,75 метров (это вписывается в предельно разрешенные 25 метров). Визуализацию приход опубликовал в своей группе «ВКонтакте».

Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой
Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой
Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой
ПоделитьсяПоделиться

На сайте авторов проекта задумка описывается так: на цокольном этаже общей площадью почти 11 «квадратов» расположена баптистерия, инженерия, трапезная. Кухня. Кабинет настоятеля, ризница и санузел. На первом этаже — богослужебные помещения (алтарь, зал для молящихся) и тамбур. На колокольню и балкон, где разместят хоры и комнату отдыха, можно будет подняться по винтовой лестнице.

В марте 2021 года на участок заехала строительная техника, фото публиковало движение «Зеленая коалиция Петербурга». Судя по снимкам, успел поработать ямобур, после него в земле осталось с десяток металлических труб. Позднее на них установили бытовку. В ночь на 24 марта она сгорела, ущерба насчитали на 528 тысяч рублей.

В администрации Колпинского района редакцию заверили, что никаких разрешений на работы не выдавали и вообще — это выходит за пределы их компетенции. Сайт Госстройнадзора, где можно посмотреть на все выданные разрешения на строительство, подсказывает — необходимый для реализации документ заявитель пока не получил.

Попытка поговорить с настоятелем храма об обстоятельствах возгорания и перспективе получения разрешения на строительство провалилась. Олег Малько сначала уточнил, откуда у редакции информация о поджоге. Затем предложил перезвонить попозже, потом — приехать и поговорить лично, а затем отказался комментировать произошедшее. «Фонтанка» направила запрос на почту священнослужителю.

Информация в сообществе храма «В контакте» крайне скудная: записи не обновлялись с начала года, о завозе бытовки и последующем пожаре нет ни слова. В комментариях к более ранним постам, да и в других пабликах горожане возмущаются, что для храма выбрали место, которое ранее было благоустроено силами местных жителей. И подчеркивают, что не выступают против церкви или религии как таковой, а только против застройки зеленой зоны.

Малько стал настоятелем храма только в октябре прошлого года. Он же является и администратором «храмового» паблика. В конце прошлого года на негодование местных жителей он написал: «Пока до строительства далеко... Я знаю про ситуацию, что не всем нравится место, выделенное для храма. Но мне уже не приходится выбирать, поэтому нужно будет разговаривать, договариваться».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

Фото: Скриншот проекта строительства храма в поселке Металлострой

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Wow2018
Против все. Дома - в 10-15 метрах Колокольный звон как возможен в таких условиях? Отпевания - гробы начнут носить? Рядом пляж, до храма было футбольное дворовое поле.
Есть намоленный храм Александро-Невского. Есть Владимирская церковь со своей историей и уникальным памятником на братской могиле времен войны.
Когда перестанут уже ставить эти второсортные реплики храмов золотого кольца? В Петербурге так не строили. Насильственный самозахват при таком количестве голосов против просто недопустим.
Leadmonkey
Металлострой так просто не сдается.
Uni
Рашка семимильными шагами деградирует. Беззаконие рулит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний