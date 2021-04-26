FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.09р90.47р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Дрозденко порадовался за бобров-новосёлов. В Ленобласти 18,5 тысячи «проблемных» дольщиков

Губернатор Ленобласти рассказал о бобрах-новоселах в Тихвине

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о молодой семье бобров, которая поселилась у стен Тихвинского монастыря. Новоселов глава региона 26 апреля представил аудитории на своей странице в Facebook.

«Молодая семья бобров поселилась у стен Тихвинского монастыря. Бобры создают семьи на всю жизнь и ищут, где поселиться. Обычно на реках они строят запруды, которые поднимают уровень воды. Но на пруду запруду строить не за чем, и уровень воды из-за их соседства не поднимется», — просветил губернатор.

В Ленобласти до сих пор остро стоит проблема обманутых дольщиков. В регионе 8 % возводимого жилья, признанного проблемным (либо застройщик — банкрот, либо задержка сдачи превысила полгода). По данным «Коммерсанта», это более чем 200 домов, в которых приобрели квартиры свыше 18,5 тысячи человек. Наибольшие опасения из этого объема, по мнению Александра Дрозденко, вызывают 123 объекта.

В апреле власти региона озвучили намерение обратиться в Минфин с просьбой либо позволить увеличить дефицит бюджета, либо предоставить кредит на 8 миллиардов рублей на 2022 и 2023 годы. Именно такой суммы региону не хватает для решения проблем долгостроев. В бюджете на три года на эти цели заложено 3,8 миллиарда рублей.

Сам Дрозденко заявлял, что полностью проблема будет решена к 2025 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ShkVAl
Причём тут дольщики. Тех, кто их обманывал, милиционеры должны были остановить.
killbeachtrash
Зачем кредит то брать ? У нас у подполковников-полковников и чиновников комнаты- квартиры под хранение денег выделены у некоторых. Сопоставить доходы и расходы с имуществом и денег не только на проблемных дольщиков хватит.
Norge
Так с 24 перенесено на 30-й,значит с 25 на 31-й.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний