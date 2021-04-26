«Молодая семья бобров поселилась у стен Тихвинского монастыря. Бобры создают семьи на всю жизнь и ищут, где поселиться. Обычно на реках они строят запруды, которые поднимают уровень воды. Но на пруду запруду строить не за чем, и уровень воды из-за их соседства не поднимется», — просветил губернатор.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о молодой семье бобров, которая поселилась у стен Тихвинского монастыря. Новоселов глава региона 26 апреля представил аудитории на своей странице в Facebook .

В Ленобласти до сих пор остро стоит проблема обманутых дольщиков. В регионе 8 % возводимого жилья, признанного проблемным (либо застройщик — банкрот, либо задержка сдачи превысила полгода). По данным «Коммерсанта», это более чем 200 домов, в которых приобрели квартиры свыше 18,5 тысячи человек. Наибольшие опасения из этого объема, по мнению Александра Дрозденко, вызывают 123 объекта.



В апреле власти региона озвучили намерение обратиться в Минфин с просьбой либо позволить увеличить дефицит бюджета, либо предоставить кредит на 8 миллиардов рублей на 2022 и 2023 годы. Именно такой суммы региону не хватает для решения проблем долгостроев. В бюджете на три года на эти цели заложено 3,8 миллиарда рублей.

Сам Дрозденко заявлял, что полностью проблема будет решена к 2025 году.