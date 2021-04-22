Оленьи шкуры, брезент, печь, нарты и шесты. Молодым кочевникам на Ямале пообещали выдать «чумовой» капитал на 500 тысяч рублей

С этого года семьи представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, начнут получать от властей капитал при рождении третьего ребенка в виде набора для собственного чума. Данное решение в ходе ежегодного доклада о положении дел в автономном округе проанонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Арюхов. Депутаты местного Заксобрания поддержали его, сообщает 22 апреля пресс-служба окружного парламента.



Стоимость «чумового» комплекта составит более 500 тыс. рублей. Предполагается, что в него войдут такие необходимые для возведения жилища вещи, как печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты. В то же время за семьёй сохраняется право на получение регионального материнского капитала.

