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Печать

Оленьи шкуры, брезент, печь, нарты и шесты. Молодым кочевникам на Ямале пообещали выдать «чумовой» капитал на 500 тысяч рублей

Власти Ямала решили выдавать молодым тундровикам при рождении третьего ребёнка наборы для собственного чума

С этого года семьи представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, начнут получать от властей капитал при рождении третьего ребенка в виде набора для собственного чума. Данное решение в ходе ежегодного доклада о положении дел в автономном округе проанонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Арюхов. Депутаты местного Заксобрания поддержали его, сообщает 22 апреля пресс-служба окружного парламента.

Стоимость «чумового» комплекта составит более 500 тыс. рублей. Предполагается, что в него войдут такие необходимые для возведения жилища вещи, как печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты. В то же время за семьёй сохраняется право на получение регионального материнского капитала.

Как уточнили в местном ЗакСе, рассчитывать на получение «чумового» капитала смогут молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни, постоянно проживающие на территории ЯНАО, при рождении (усыновлении) третьего ребенка с 1 января 2021 года. При этом возраст одного из родителей не должен превышать 36 лет.

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Комментарии (1)

Abzac
Не "капитал", а "комплект для постройки". Фонтанка желтит.
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