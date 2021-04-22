Чешские сенаторы хотят расторгнуть договор с Россией о дружеских отношениях

Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека. Такие предложения содержатся в постановлении по итогам расследования взрывов в Врбетице в 2014 году.
Как сообщает 22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на «Чешское ТВ», сенат поддержал высылку из Чехии 18 российских дипломатов и осудил высылку 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. За принятие постановления проголосовали 67 сенаторов из 72 присутствующих.
Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек 21 апреля заявил, что в российском посольстве оставят только пять человек, если власти РФ не откажутся от высылки 20 чешских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в послании 21 апреля назвал бесперспективными «разговоры с нами в стилистике требований».