Чешские сенаторы хотят расторгнуть договор с Россией о дружеских отношениях

Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека. Такие предложения содержатся в постановлении по итогам расследования взрывов в Врбетице в 2014 году.

Как сообщает 22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на «Чешское ТВ», сенат поддержал высылку из Чехии 18 российских дипломатов и осудил высылку 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. За принятие постановления проголосовали 67 сенаторов из 72 присутствующих.