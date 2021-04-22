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Чешские сенаторы хотят расторгнуть договор с Россией о дружеских отношениях

Сенат предлагает сократить посольство РФ в Праге до одного человека

Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека. Такие предложения содержатся в постановлении по итогам расследования взрывов в Врбетице в 2014 году.

Как сообщает 22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на «Чешское ТВ», сенат поддержал высылку из Чехии 18 российских дипломатов и осудил высылку 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. За принятие постановления проголосовали 67 сенаторов из 72 присутствующих.

Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек 21 апреля заявил, что в российском посольстве оставят только пять человек, если власти РФ не откажутся от высылки 20 чешских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в послании 21 апреля назвал бесперспективными «разговоры с нами в стилистике требований».

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный Интернет.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

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Комментарии (6)

Yohoho2019
Тырдельники негодуэ.))
Analyst
По данным чешских СМИ после высылки 18 дипломатов (+50 домочадцев) в посольстве России осталось 27 дипломатов и около 100 человек технического персонала. После высылки 20 чешских дипломатов, в посольстве в Москве осталось 5 дипломатов и пара десятков служащих. Соответственно, МИД Чехии заявил о необходимости обеспечить парите или вернуть назад 20 чешских дипломатов или сократить российских до 5 человек.
Кровокрас
страна-изгой
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