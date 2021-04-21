После окончания несогласованной акции протеста водомёты, которые накануне свезли в центр города, уехали на север. Об этом сообщают очевидцы вечером 21 апреля.



Машины видели двигающимися колонной по Петроградской стороне. На акции их так и не использовали.

Водомётные автомобили с установкой RCU 6000–1RU на шасси «Мерседес-Бенц» журналист «Фонтанки» заметил на северо-западе Петербурга.