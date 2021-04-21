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Водомёты покинули центр Петербурга

После окончания несогласованной акции протеста водомёты, которые накануне свезли в центр города, уехали на север. Об этом сообщают очевидцы вечером 21 апреля.

Машины видели двигающимися колонной по Петроградской стороне. На акции их так и не использовали.

Водомётные автомобили с установкой RCU 6000–1RU на шасси «Мерседес-Бенц» журналист «Фонтанки» заметил на северо-западе Петербурга.

автор видео читатель «Фонтанки» Артем

В Петербурге 21 апреля несколько тысяч человек вышли на улицу с требованием освободить Алексея Навального и допустить к нему врача. В ГУ МВД России по Санкт­-Петербургу и Ленинг­радской области сообщили, что в 20:30 в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального принимали участие около 4,5 тыс. челов­ек.

Количество задержанных приближается к 500 человек.

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Комментарии (3)

260629651
А где они их собирались применять? Насколько я представляю, их можно применять на больших открытых пространствах (площадях), если, конечно, не стоит задача расхерачить город. А площади - Дворцовая, Сенная - были перекрыты. А ежели по переулкам начать использовать - так это уничтожить витрины в магазинах, ресторанах, поубивать осколками их посетителей, автомобили, случайные прохожие, опять-таки и так далее...
Piter Russo
Водометы я так понял остались не удел? И даже улицы не помыли...
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