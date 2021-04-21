После окончания несогласованной акции протеста водомёты, которые накануне свезли в центр города, уехали на север. Об этом сообщают очевидцы вечером 21 апреля.
Машины видели двигающимися колонной по Петроградской стороне. На акции их так и не использовали.
Водомётные автомобили с установкой RCU 6000–1RU на шасси «Мерседес-Бенц» журналист «Фонтанки» заметил на северо-западе Петербурга.
автор видео читатель «Фонтанки» Артем
В Петербурге 21 апреля несколько тысяч человек вышли на улицу с требованием освободить Алексея Навального и допустить к нему врача. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в 20:30 в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального принимали участие около 4,5 тыс. человек.
Количество задержанных приближается к 500 человек.