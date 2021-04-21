Дождь загнал фотографа «Фонтанки» в будку таксофона на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова в полдень 21 апреля.

Одиночество был прервано звонком. Журналистская привычка не дала оставить его без ответа. Сначала в трубке были слышны только шорохи и треск.

Во время разговора выяснилось, что звонивший — житель Москвы, который нашел номер таксофона на «Яндекс.Картах» и решил проверить, работает ли он.



Телефонный мост закончился пожеланием хорошего дня друг другу.



Как сообщили «Фонтанке» в «Ростелекоме», который по договору с Минсвязи обслуживает уличные таксофоны, в Петербурге работает 399 таких аппаратов в рамках программы универсальной услуги связи. И если для мегаполисов, где покрытие связью территории полное, они давно стали атавизмами, то в регионах, особенно в селах и деревнях, — это очень востребованная услуга.



В апреле этого года министерство всерьез задумалось над тем, чтобы убрать таксофоны из больших городов. По планам чиновников, Петербург может стать флагманом по демонтажу уличных телефонов.