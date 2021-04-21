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В центре Петербурга зазвонил таксофон. Звонил не слон и не газели, а заскучавший житель Москвы

Корреспондент «Фонтанки» принял звонок уличного таксофона в центре Петербурга

Дождь загнал фотографа «Фонтанки» в будку таксофона на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова в полдень 21 апреля.

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Одиночество был прервано звонком. Журналистская привычка не дала оставить его без ответа. Сначала в трубке были слышны только шорохи и треск.

— Алло, — решил сподвигнуть на действия звонившего фотокор.

— Здравствуйте. А куда я попал? — недоумевал приятный мужской голос.

— Уличный таксофон. Петербург, — не стал скрывать журналист.

В ответ услышал радостный смех и удивленное: «Надо же, работает».

Во время разговора выяснилось, что звонивший — житель Москвы, который нашел номер таксофона на «Яндекс.Картах» и решил проверить, работает ли он.

Телефонный мост закончился пожеланием хорошего дня друг другу.

Как сообщили «Фонтанке» в «Ростелекоме», который по договору с Минсвязи обслуживает уличные таксофоны, в Петербурге работает 399 таких аппаратов в рамках программы универсальной услуги связи. И если для мегаполисов, где покрытие связью территории полное, они давно стали атавизмами, то в регионах, особенно в селах и деревнях, — это очень востребованная услуга.

В апреле этого года министерство всерьез задумалось над тем, чтобы убрать таксофоны из больших городов. По планам чиновников, Петербург может стать флагманом по демонтажу уличных телефонов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

MinimumLaw
Интересно, а где это на ТЫндекс мапах таксофоны (да еще и с указанием номеров)?

По сути не секрет - да висят, да можно. Вот только звонить они не должны. Нет у них такого функционала (во всяком случае не было).
Franklin_Delano_Roosevelt
верните таксофоны обратно! полезная вещь и не привязана к зарядке смартфона...
sakorol
а кто помнит "эфир''?
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