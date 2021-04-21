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В Чехии хотят потребовать от России компенсацию за взрыв во Врбетице

В чешском парламенте призвали ограничить российское посольство в Праге

Депутаты парламента Чехии призвали своё правительство потребовать от Москвы компенсации за ущерб, причинённый в связи со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Как сообщает 21 апреля РИА Новости со ссылкой на Чешское телевидение, перед депутатами выступил глава чешского правительства Андрей Бабиш. Он назвал случившееся во Врбетице абсолютно неприемлемым террористическим актом. Первый вице-премьер Ян Гамачек оценил действия чешских спецслужб при расследовании инцидента. По его словам, это самая успешная операция в сфере безопасности в истории страны, которая якобы привела к разгрому резидентур российских спецслужб в Праге.

Также депутаты призвали ограничить численность сотрудников российского посольства в Праге.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный интернет.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

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Комментарии (9)

Владимир Максимов
Я начинаю подозревать, что абсолютно все происшествия в разных странах, которые "весьма вероятно" сделал Кремль, совершались Русланом Бошировым и Александром Петровым.
265869877
Руслан Боширов и Александр Петров, международные знаменитости, завели бы свой канал на youtube, деньжат бы хорошо заработали. Могли бы там видеоуроки всякие проводить, как отравить кого то в Англии. Как подорвать склад боеприпасов и т.д. А тут вон блогеры мучаются,удивть нечем, учитесь.
Виктор Рыбаков
Чехи ещё бы потребовали от России компенсации за пострадавших от русской водки!
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