В Чехии хотят потребовать от России компенсацию за взрыв во Врбетице

Депутаты парламента Чехии призвали своё правительство потребовать от Москвы компенсации за ущерб, причинённый в связи со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.



Как сообщает 21 апреля РИА Новости со ссылкой на Чешское телевидение, перед депутатами выступил глава чешского правительства Андрей Бабиш. Он назвал случившееся во Врбетице абсолютно неприемлемым террористическим актом. Первый вице-премьер Ян Гамачек оценил действия чешских спецслужб при расследовании инцидента. По его словам, это самая успешная операция в сфере безопасности в истории страны, которая якобы привела к разгрому резидентур российских спецслужб в Праге.