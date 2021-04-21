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Сначала позаботьтесь о себе, а потом о ребенке: в Петербурге стартовали съёмки фильма с Ириной Пеговой

Татьяна Колганова занялась «Синдромом отложенного счастья»

В Петербурге стартовали съёмки фильма «Синдром отложенного счастья», который станет режиссерским дебютом актрисы театра и кино Татьяны Колгановой. Как сообщается на сайте компании «Марс Медиа Энтертейнмент», главную роль в фильме о сорокалетней женщине, которая работает сиделкой в Петербурге, но меняет свою жизнь «в поисках любви и счастья», встретившись с новой подругой, играет актриса МХТ им. А.П. Чехова, лауреат «Золотой маски» Ирина Пегова («Прогулка»).

«Героиня фильма живет дочерью, для дочери, во имя дочери и её счастья, отказывая себе во всём. Даже мужа она ищет во благо дочери, готова жить с нелюбимым, лишь бы обеспечить ту квартирой, — рассказывает Татьяна Колганова. — Но, как говорится в одной притче: «Неграмотный не научит читать. Сначала сам научись быть счастливым, тогда ты научишь этому детей. И это будет самое ценное, что ты им оставишь после себя».

В склонную к авантюрам подругу-массажистку на экране преобразится Татьяна Рябоконь, коллега Колгановой по «Небольшому драматическому театру».

В фильме играют Эра Зиганшина, Алексей Шевченков, Михаил Пореченков, Константин Шелестун и Татьяна Буланова.

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Комментарии (1)

265112968
Зачем нам так много этих никчемных однотипных фильмов?
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