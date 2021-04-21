В Петербурге стартовали съёмки фильма «Синдром отложенного счастья», который станет режиссерским дебютом актрисы театра и кино Татьяны Колгановой. Как сообщается на сайте компании «Марс Медиа Энтертейнмент», главную роль в фильме о сорокалетней женщине, которая работает сиделкой в Петербурге, но меняет свою жизнь «в поисках любви и счастья», встретившись с новой подругой, играет актриса МХТ им. А.П. Чехова, лауреат «Золотой маски» Ирина Пегова («Прогулка»).



«Героиня фильма живет дочерью, для дочери, во имя дочери и её счастья, отказывая себе во всём. Даже мужа она ищет во благо дочери, готова жить с нелюбимым, лишь бы обеспечить ту квартирой, — рассказывает Татьяна Колганова. — Но, как говорится в одной притче: «Неграмотный не научит читать. Сначала сам научись быть счастливым, тогда ты научишь этому детей. И это будет самое ценное, что ты им оставишь после себя».