Пандемия ударила по петербургскому правительству. Доход самого богатого вице-губернатора упал в 14 раз

Вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев задекларировал годовой доход на сумму 5 млн 331 тыс. рублей. У чиновника есть Mercedes Benz GLS 350 D 4MATIC, мотоциклы Ducati, Triumph Thruxton, Harley-Davidson, снегоход и катер, земельный участок с домом, квартира площадью 11 квадратных метров и машиноместо. Судя по декларации прошлого года, в прошлом году он продал квартиру площадью 88 квадратных метров.

Согласно документу, самым богатым вице-губернатором стал Максим Соколов, выходец из строительной компании ЛСР. Он заработал 17,8 млн рублей. Для него 2020 год стал разгромным — годом ранее чиновник задекларировал доход в 247 млн. Часть из заработанных средств он потратил на покупку небольшой квартиры площадью 32 квадратных метра, а от пользования квартирой в 336 квадратных метров он отказался. Супруга вице-губернатора также уменьшила свой доход — с 55,7 млн до 39,2 млн рублей.

Отвечающий за финансы Эдуард Батанов задекларировал доход в 3,9 млн рублей. У него в собственности земельный участок с домом, три квартиры и хозпостройка. Ездит он на Audi Q7, а автомобиль РЕНО Espase IV, задекларированный годом ранее, продал.



Курирующий ЖКХ Николай Бондаренко заработал 6,6 млн рублей за 2020 год (это почти 2 млн больше, чем годом ранее). Он ездит на «Мерседесе», владеет 12 сотками земли и квартирой площадью 67 квадратных метров.



Уменьшил свой доход Владимир Княгинин: с 9 млн до 5 млн рублей. Он, как и год назад, не владеет автотранспортом, в собственности у него две квартиры (одна — в совместной).



«Строительный» вице-губернатор Николай Линченко заработал 3,7 млн рублей, почти в четыре раза больше заработала его супруга — 13,5 млн рублей. В прошлом году пропорции их дохода были такими же.



Ответственная за образование Ирина Потехина записала в декларацию 3,8 млн рублей дохода (4,2 млн — в прошлом году). Она передвигается по городу на Тойота Лексус RX 350. В её собственности два земельных участка с жилыми домами, квартира 249 квадратных метров и два машиноместа. От пользования земельного участка в 36 соток она отказалась.

