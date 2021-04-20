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Разворотную петлю на развязке КАД с Приморским шоссе открыли досрочно

Дорожники досрочно открыли движение по разворотной петле на развязке КАД в Петербурге

Работы на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе завершили раньше запланированного срока. Перекрытую в середине апреля разворотную петлю снова открыли для проезда.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по состоянию на 15:00 20 апреля ООО «ЕвроТрансСтрой» завершил покраску пилона на съезде № 2 развязки КАД с Приморским шоссе, досрочно выполнив все запланированные работы. На участке демонтировали все временные технические средства организации дорожного движения, сняли ограничения, и сейчас движение по разворотной петле осуществляется в штатном режиме.

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Разворотную петлю на Приморском шоссе в направлении Ленинградской области перекрыли 13 апреля. Изначально планировалось, что работы продлятся до 30 апреля.

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Комментарии (1)

putty
Круто, но это же просто ремонт, а не новая дорога
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