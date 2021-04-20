Работы на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе завершили раньше запланированного срока. Перекрытую в середине апреля разворотную петлю снова открыли для проезда.



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по состоянию на 15:00 20 апреля ООО «ЕвроТрансСтрой» завершил покраску пилона на съезде № 2 развязки КАД с Приморским шоссе, досрочно выполнив все запланированные работы. На участке демонтировали все временные технические средства организации дорожного движения, сняли ограничения, и сейчас движение по разворотной петле осуществляется в штатном режиме.