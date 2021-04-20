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«Голословные, безосновательные обвинения». Песков сравнил поведение Чехии с действиями «старших товарищей за океаном»

Пресс-секретарь Путина: Обвинения Чехии возмутительны

Пресс-секретарь президента России прокомментировал действия Чехии, обвинившей ранее сотрудников ГРУ РФ во взрыве на территории страны.

«Эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны», — цитирует 20 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, действия Праги не поддаются анализу и пониманию. Пресс-секретарь президента также сравнил поведение чешских властей с «агрессивными действиями старших товарищей за океаном».

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный Интернет.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

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Комментарии (1)

Павел Павлов
Пожилое политбюро современности окончательно впала в маразм и детство, их риторика поведение решения, всё соответствуют 60-70 годам СССР прошлого века .Только цель воровать.
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