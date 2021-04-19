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Мотополицейские открыли сезон в Петербурге. Сезон ДТП байкеры начали еще раньше

Мотоциклетная полиция выехала на улицы Петербурга

Петербургская полиция провела смотр своих «байкеров» в преддверии открытия мотосезона. Они будут нести службу в местах, где больше всего аварий с мототранспортом. Потепление уже принесло такие ДТП на петербургские дороги.

Как сообщает пресс-служба полицейского главка по Петербургу и Ленобласти, 19 апреля состоялся строевой смотр мобильной мотогруппы УГИБДД ГУ МВД России. Руководство проверило техническое состояние служебной мототехники, внешний вид, обмундирование и экипировку инспекторов. После окончания смотра мотогруппа отправилась нести службу на улицах города.

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Официальное открытие мотосезона запланировано на 24 апреля, но любители мототехники уже появились на дорогах Петербурга и области и стали участниками ДТП. Управление ГИБДД с учетом дорожной ситуации направляет мотополицейских в районы с наиболее сложной обстановкой, в том числе туда, где фиксируется рост числа мото-ДТП. Кроме того, мотоциклы позволяют сотрудникам быстрее прибывать на места аварий.

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