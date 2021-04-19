Петербургская полиция провела смотр своих «байкеров» в преддверии открытия мотосезона. Они будут нести службу в местах, где больше всего аварий с мототранспортом. Потепление уже принесло такие ДТП на петербургские дороги.



Как сообщает пресс-служба полицейского главка по Петербургу и Ленобласти, 19 апреля состоялся строевой смотр мобильной мотогруппы УГИБДД ГУ МВД России. Руководство проверило техническое состояние служебной мототехники, внешний вид, обмундирование и экипировку инспекторов. После окончания смотра мотогруппа отправилась нести службу на улицах города.