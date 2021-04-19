С 20 апреля в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения из-за работ на коммуникациях и дорожного ремонта. Дорогу на набережной Черной речки будут приводить в порядок до середины июня.
Как сообщает 19 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, со вторника в связи с работами СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» по ремонту дорожного покрытия будет ограничено движение:
- до 7 мая — по улице Академика Шиманского от Школьной улицы до набережной Черной речки и по набережной Черной речки от улицы Академика Шиманского до Карельского переулка;
- до 3 мая — по набережной Черной речки от Школьной улицы до улицы Савушкина;
- до 15 июня — на пересечении набережной Черной речки и Школьной улицы.
С 20 апреля по 3 июля ограничат проезд по проспекту Энергетиков от Партизанской улицы до Якорной улицы. ООО «ПетербургГаз» продолжает прокладывать там газопровод. Объезд предусмотрен по Партизанской улице, проспекту Металлистов, Брантовской дороге и Магнитогорской улице.
Также до 29 апреля из-за работ по прокладке теплосети ограничат движение по 3-му Верхнему переулку от проспекта Энгельса до Домостроительной улицы. Объезжать их можно будет по проспекту Энгельса, 6-му и 8-му Верхним переулкам, Домостроительной улице, проспекту Культуры и 1-му Верхнему переулку. Работы ведет ООО «ИК Энергия».