С 20 апреля в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения из-за работ на коммуникациях и дорожного ремонта. Дорогу на набережной Черной речки будут приводить в порядок до середины июня.



Как сообщает 19 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, со вторника в связи с работами СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» по ремонту дорожного покрытия будет ограничено движение: