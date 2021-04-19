Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Поделиться Поделиться







Петербургское управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах проверки «КСП Красносельского района» в школах Адмиралтейского района. Если выполнение требований — стресс для сотрудников, контролеры могут их научить.

Как сообщила пресс-служба ведомства 19 апреля, проверка шла с 26 марта в 11 школах района “с фиксацией всех выявленных нарушений современными средствами фото и видеозаписи, что исключает неоднозначность толкования выявленных нарушений и служит дополнительной доказательной базой».

Среди нарушений городское управление Роспотребнадзора называет следующие. Готовые блюда поставляются без маркировочных ярлыков; на термосах нет информации об изготовителе, адресе и времени изготовления, либо указанная информация недостоверна. Зафиксирована поставка блюд с истекшим сроком годности. «При сроке реализации готовой продукции 3 часа с момента изготовления на пищеблок в 14 час. 30 мин. доставлены готовые блюда, изготовленные в 10 час. 50 мин. и 11 час. 00 мин.», - уточняет Роспотребнадзор. Кроме того, есть обеды, судя по маркировке, прибывшие из будущего: «На пищеблок в 08 час. 15 мин. доставлены готовые блюда, изготовленные в 08 час. 30 мин».

Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Поделиться Поделиться







Не осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом при хранении пищевых продуктов, не ведется его контроль при транспортировании еды. Пищевая продукция хранится совместно с моющими и дезинфицирующими средствами, а также личными с вещами персонала. Отсутствует частично маркировка на инвентаре, его хранение не упорядочено.

Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Поделиться Поделиться







Роспотребназдор установил, что производство готовых блюд для буфетов-распредов общеобразовательных организаций осуществляется на базе столовой ГБОУ СОШ имени Б.Б. Голицына № 278 на Дровяной улице - и осуществляется с нарушением обязательных требований: не предусмотрено помещение для отгрузки и маркировки готовой продукции, недостаточно штатных единиц сотрудников, производственные цеха используются не по назначению.

Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Поделиться Поделиться







«Фонтанка» рассказывала также о выездной проверке «КСП Красносельского района» по адресу ул. Партизана Германа, д. 5/14, литер А, где также были выявлены грубые нарушения, «создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан». В помещении мясо-рыбного цеха раковина для мытья рук персонала не подключена к канализационной сети, слив осуществляется на пол; в моечной столовой посуды осуществляется совместное мытье оборотной тары, посуды и инвентаря. В производственных помещениях отсутствуют бактерицидные облучатели; в одном помещении осуществляется приготовление холодных, горячих блюд, дрожжевого теста, и там же - выпечка изделий, порционирование блюд. Кроме того, проверка не нашла документов, подтверждающих проведение работ по профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; зато в мясном цехе нашла ловушку с «нежизнеспособными особями вредных членистоногих», то есть тараканами. К работе по готовке допущены сотрудники без личных медицинских книжек и не прошедшие медицинские осмотры в установленном порядке.

Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Фото: управление Роспотребнадзора по Петербургу Поделиться Поделиться







Напомним, в отношении АО «КСП Красносельского района» 12 апреля был вынесен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Красносельский районный суд, однако, как сообщается на его сайте, материалы вернули Роспотребнадзору без рассмотрения. «Если для персонала АО "КСП Красносельского района" обязательные для исполнения требования являются высоким стрессовым фактором (что характеризует уровень «профессионализма» работников), Управление готово при желании АО "КСП Красносельского района" провести обучающие семинары в дистанционном или очном формате, - добавляет пресс-служба ведомства. - Учитывая низкий уровень санитарной подготовки организатора питания, это представляется целесообразным».

Ранее «Фонтанка» сообщала о письме, которое руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова направила губернатору Александру Беглову. Она попросила обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в школах Адмиралтейского района. По данным «Фонтанки», претензии к школьному питанию, которое поставляет комбинат, имеются не только у Роспотребнадзора и не только по Адмиралтейскому району. Письмо предприятию направила директор школы № 35 Василеостровского района Оксана Кусок. Она просит уточнить, как так вышло, что холодильнике готовая продукция, произведенная 14 апреля, хранится с маркировкой следующего дня. Кроме того, она уведомляет, что рабочий день сотрудников комбината, которые трудятся в школе, заканчивается не позднее 16 часов, о чем говорят записи камер видеонаблюдения.

Подробнее о специфике работы «КСП Красносельского района», который кормит школьников трех районов Петербурга - читайте в материале «Фонтанки». Справка: Комбинату социального питания Красносельского района удалось выиграть тендеров на полмиллиарда рублей на поставку питания в школы трёх районов Петербурга. Успех предприятия совпал с приходом в управление соцпита Алексея Барабанщикова, который способствовал введению политики по укрупнению лотов. Предприятие, не обладая собственными мощностями на покрытие контрактов, использовало пищеблок на улице Наличной, его закрыли после статьи «Фонтанки». За городским комбинатом юридически закреплена площадка на Партизана Германа, её работу приостановил Роспотребнадзор. Тогда производство пришлось перебрасывать на сами школы.