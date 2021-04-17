Роспотребнадзор нашёл школьные завтраки «без документов». Главный санврач просит Беглова навести порядок

«Неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая обстановка» сложилась в школах Адмиралтейского района, которые снабжает питанием правительственный комбинат. Об этом в письме к губернатору Петербурга Александру Беглову сообщила главный санврач города Наталия Башкетова.
В документе, с которым 17 апреля ознакомилась «Фонтанка», говорится, что 13 и 14 апреля внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения в работе АО «Комбинат питания Красносельского района». Санврачи зафиксировали «обезличенные» поставки завтраков для 1–4 классов в школы Адмиралтейского района. Еду привозили без сопроводительных документов, информация о времени и месте приготовления отсутствовала. Партию забраковали и сняли с реализации.
Также специалисты Роспотребнадзора выяснили, что на пищеблоке 278 школы на Дровяной улице готовят еду для соседних учреждений. Однако производственные мощности площадки и количество персонала не позволяют выполнить требуемую норму в 3 тысячи блюд в день.
Наталия Башкетова напомнила о том, что ведомство вынесло протокол о временном прекращении деятельности пищеблока КСП Красносельского района на Партизана Германа, где также были зафиксированы нарушения.
Главный санврач попросила обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в школах Адмиралтейского района. Александр Беглов ознакомился с обращением и 15 апреля нарезал задачу вице-губернаторам Олегу Эргашеву и Ирине Потехиной — «Прошу проработать. Доложите». Оттиск печати «Контроль» придал дополнительный вес документу за подписью Наталии Башкетовой.