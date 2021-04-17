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Роспотребнадзор нашёл школьные завтраки «без документов». Главный санврач просит Беглова навести порядок

Главный санврач Петербурга просит Александра Беглова навести порядок в общеобразовательных учреждениях Адмиралтейского района, питание в которые поставляет городской комбинат.

«Неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая обстановка» сложилась в школах Адмиралтейского района, которые снабжает питанием правительственный комбинат. Об этом в письме к губернатору Петербурга Александру Беглову сообщила главный санврач города Наталия Башкетова.

В документе, с которым 17 апреля ознакомилась «Фонтанка», говорится, что 13 и 14 апреля внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения в работе АО «Комбинат питания Красносельского района». Санврачи зафиксировали «обезличенные» поставки завтраков для 1–4 классов в школы Адмиралтейского района. Еду привозили без сопроводительных документов, информация о времени и месте приготовления отсутствовала. Партию забраковали и сняли с реализации.

Также специалисты Роспотребнадзора выяснили, что на пищеблоке 278 школы на Дровяной улице готовят еду для соседних учреждений. Однако производственные мощности площадки и количество персонала не позволяют выполнить требуемую норму в 3 тысячи блюд в день.

Наталия Башкетова напомнила о том, что ведомство вынесло протокол о временном прекращении деятельности пищеблока КСП Красносельского района на Партизана Германа, где также были зафиксированы нарушения.

Главный санврач попросила обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в школах Адмиралтейского района. Александр Беглов ознакомился с обращением и 15 апреля нарезал задачу вице-губернаторам Олегу Эргашеву и Ирине Потехиной — «Прошу проработать. Доложите». Оттиск печати «Контроль» придал дополнительный вес документу за подписью Наталии Башкетовой.

Комбинату социального питания Красносельского района удалось выиграть тендеров на полмиллиарда рублей на поставку питания в школы трёх районов Петербурга.

Успех предприятия совпал с приходом в управление соцпита Алексея Барабанщикова, который способствовал введению политики по укрупнению лотов. Предприятие, не обладая собственными мощностями на покрытие контрактов, использовало пищеблок на улице Наличной, его закрыли после статьи «Фонтанки».

За городским комбинатом юридически закреплена площадка на Партизана Германа, её работу приостановил Роспотребнадзор. Тогда производство пришлось перебрасывать на сами школы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

dimas062
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yar_5e4cc335310b6
Да тут нарушение конституционного строя налицо. Были же поправки в конституции про школьные завтраки, вроде как. ФСБ должна подключится.
Zdobsi
Возвращать нужно старую систему. Пмщеблоки же не разрушили? Сколько должно детей умереть или инвалидизироваться, чтобы найти нормального подрядчика? Деньги не пахнут. Хотя эти подрядные деньги как раз-таки пахнут-пока что дизентереией.
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