Роспотребнадзор нашёл школьные завтраки «без документов». Главный санврач просит Беглова навести порядок

«Неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая обстановка» сложилась в школах Адмиралтейского района, которые снабжает питанием правительственный комбинат. Об этом в письме к губернатору Петербурга Александру Беглову сообщила главный санврач города Наталия Башкетова.



В документе, с которым 17 апреля ознакомилась «Фонтанка», говорится, что 13 и 14 апреля внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения в работе АО «Комбинат питания Красносельского района». Санврачи зафиксировали «обезличенные» поставки завтраков для 1–4 классов в школы Адмиралтейского района. Еду привозили без сопроводительных документов, информация о времени и месте приготовления отсутствовала. Партию забраковали и сняли с реализации.

