За минувшие выходные и пятницу, с 16 по 18 апреля, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 1191 ДТП, в которых пострадали 67 человек. 14 из них — несовершеннолетние. По факту аварии на Санкт-Петербургском шоссе, в которой серьезные травмы получила девочка-подросток, возбудили уголовное дело.

Как сообщает 19 апреля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, с 16 по 18 апреля в Петербурге произошло 961 ДТП, в 38 случаях пострадали люди. Травмы получили 42 человека, в том числе 11 несовершеннолетних. Один человек погиб.

Серьезная авария случилась в Петродворцовом районе утром в воскресенье, 18 апреля. Как стало известно «Фонтанке», в 11:40 у дома 2 по Санкт-Петербургскому шоссе 32-летний петербуржец на автомобиле KIA Rio, двигаясь от Зверинской улицы к Парковой, при перестроении не пропустил попутный KIA Soul под управлением 53-летнего жителя Ленобласти. После этого «Рио» столкнулся со встречным Renault Sandero, за рулем которого был 46-летний петербуржец, а «Соул» съехал в кювет, перевернувшись и сбив 13-летнюю девочку. Школьница оказалась прижатой к забору. После ДТП ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). За 25 минут до этого, в 11:15, в поселке Молодежное Курортного района Петербурга в аварии пострадал 9-летний мальчик. На 11-м километре дороги А-123 «Зеленогорск — Приморск — Выборг» 40-летняя петербурженка на автомобиле Nissan Almera не справилась с управлением и врезалась в опору освещения. В результате пострадал ее сын — третьеклассник, его увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Сама женщина не пострадала.