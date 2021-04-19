За минувшие выходные и пятницу, с 16 по 18 апреля, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 1191 ДТП, в которых пострадали 67 человек. 14 из них — несовершеннолетние. По факту аварии на Санкт-Петербургском шоссе, в которой серьезные травмы получила девочка-подросток, возбудили уголовное дело.
Как сообщает 19 апреля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, с 16 по 18 апреля в Петербурге произошло 961 ДТП, в 38 случаях пострадали люди. Травмы получили 42 человека, в том числе 11 несовершеннолетних. Один человек погиб.
Серьезная авария случилась в Петродворцовом районе утром в воскресенье, 18 апреля. Как стало известно «Фонтанке», в 11:40 у дома 2 по Санкт-Петербургскому шоссе 32-летний петербуржец на автомобиле KIA Rio, двигаясь от Зверинской улицы к Парковой, при перестроении не пропустил попутный KIA Soul под управлением 53-летнего жителя Ленобласти. После этого «Рио» столкнулся со встречным Renault Sandero, за рулем которого был 46-летний петербуржец, а «Соул» съехал в кювет, перевернувшись и сбив 13-летнюю девочку. Школьница оказалась прижатой к забору. После ДТП ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
За 25 минут до этого, в 11:15, в поселке Молодежное Курортного района Петербурга в аварии пострадал 9-летний мальчик. На 11-м километре дороги А-123 «Зеленогорск — Приморск — Выборг» 40-летняя петербурженка на автомобиле Nissan Almera не справилась с управлением и врезалась в опору освещения. В результате пострадал ее сын — третьеклассник, его увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Сама женщина не пострадала.
В 16:50 на регулируемом перекрестке Новочеркасского проспекта и Республиканской улицы столкнулись скутер Honda и Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, 12-летний скутерист проехал на красный свет и не пропустил двигавшийся на зеленый «Фольксваген» под управлением 41-летнего петербуржца. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вечером в Невском районе города под колесами автомобиля пострадал юный велосипедист. В 20:15 у дома 16 по Народной улице 19-летний петербуржец на своем KIA Rio столкнулся с 14-летним велосипедистом из Кудрово. Школьник получил травмы средней тяжести.
Еще четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП в субботу, 17 апреля. На перекрестке проспекта Королева и Ольховой улицы сбили 13-летнего велосипедиста, на проспекте Луначарского — 6-летнего мальчика, на Шлиссельбургском проспекте — 10-летнего ребенка, переходившего дорогу вместе с матерью, а на Комендантском проспекте 13-летний мальчик попал под машину, перебегая дорогу.
В Ленобласти за минувшие три дня произошло 230 дорожных аварий, в том числе 23 с пострадавшими. Травмы получили 25 человек, трое из которых — дети. Два человека погибли, оба совершеннолетние. Один из них — пешеход. В 23:30 18 апреля на 16-м километре дороги «Песочное — Киссолово» во Всеволожском районе 45-летний местный житель на Mazda 3 сбил 56-летнего жителя Волгоградской области. Наезд произошел на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта. Пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.