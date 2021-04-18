Сразу четыре аварии с участием детей произошли в разных районах Петербурга за один день. Не все подростки спешат следовать правилам, что приводит к травмам.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 18 апреля, накануне на перекрестке проспекта Королева и улицы Ольховой 40-летняя женщина на «Мерседесе» сбила подростка. Автомобиль поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и задел 13-летнего велосипедиста. Семиклассник также двигался на зелёный верхом на своём «железном коне». По данным «Фонтанки», у школьника диагностировали перелом правой плечевой кости, сотрясение головного мозга. В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали.
На придомовой территории на проспекте Луначарского 32-летняя женщина на SKODA KAROQ задела 6-летнего мальчика. Ребёнка с закрытым переломом пальцев левой стопы увезли в больницу.
На Шлиссельбургском проспекте 33-летний водитель сбил 10-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил проезжую часть, чтобы сесть в трамвай. Пострадавшего школьника с переломом кости стопы отправили на амбулаторное лечение. В отношении водителя составлен протокол по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
На Комендантском проспекте «Форд Фокус» сбил семиклассника, перебегавшего дорогу в неположенном месте. 13-летнего школьника с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
За день четверо детей в Петербурге попали под колёса транспорта. Не все пострадавшие действовали по правилам
Четыре ДТП с пострадавшими детьми произошло в Петербурге за один день
Сразу четыре аварии с участием детей произошли в разных районах Петербурга за один день. Не все подростки спешат следовать правилам, что приводит к травмам.