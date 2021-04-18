— 18 дипломатов. «Зеркальный ответ» наберёт столько сотрудников чешской дипломатии в России?



— Это активно в Чехии обсуждается. Я интересовался у чешских коллег. Проверял сам. В Москве не находится 18 чешских дипломатов с дипломатическими паспортами. Скорее всего, на территории России в настоящий момент находятся в целом с учётом чешских консульств, например, в Екатеринбурге от 18 до 20 дипломатов всего.



— В Санкт-Петербурге мы уже привыкли, что в консульстве Англии теперь нечто таинственное связанное с детскими талантами, в консульстве США на Фурштатской пока лишь привидения. Консульство Чехии на Тверской улице теперь тоже опустеет?



— Консульства Чехии в России будут закрыты. В Москве останется посол и максимум секретарь. Тем более что дипломатическим статусом обладает и директор Чешского дома в Москве. Чехи сейчас практически не выдают визы. Только студенческие. По работе, для лечения или воссоединения с родственниками. В крайнем случае, для поездки на свадьбу или похороны. Поэтому неудивительно, что консульство в Санкт-Петербурге и так практически не работало. Но теперь можно с уверенностью сказать, что, если Россия примет решение о зеркальных мерах, соответственно высылке 18 чешских дипломатов, в Санкт-Петербурге, а скорее всего и в России в целом будет невозможно получить чешские визы.



— Вопрос с прекращением авиасообщения двух стран можно считать решённым?



— Пока вопрос об авиасообщении не решён. Никто ничего не заявлял. Есть большая надежда, что в принципе авиасообщение сохранится. Из Праги в Москву летают чешские авиалинии. Из Москвы в Прагу летает «Аэрофлот» (4 раза в неделю. — Прим. ред.). Если только не будет принято такое же политически мотивированное решение, как это было с Турцией. Что теперь вполне возможно.



— Вы бы что посоветовали сейчас делать россиянам, у кого есть недвижимость в Чехии, другие привязки к этой стране?



— Очевидно, что, если будет прервано авиасообщение, им придётся летать через третьи страны. Получать визы, как это было с США, в соседних с Россией странах. Либо возможно будет налажена выдача чешских виз в консульстве Словакии. В принципе такие процедуры норма, когда посольство не работает. А у ЕС, как известно, существует система поддержки любых связанных с ЕС людей любым посольствам ЕС в случае вот таких экстренных ситуаций.



— Я про то, где лучше дальше находиться. Самолёты пока летают. Можно успеть сделать выбор. Или можно переждать и всё наладится?



— Я бы советовал вернуться в Чехию, если там основное место жительства. Ждать, пока всё наладится, никакого смысла нет. Потому что всё наладится в отношениях с Чехией теперь очень нескоро… С другой стороны, всегда есть возможность долететь до Варшавы. Оттуда как раз недавно возобновилось прямое сообщение с Москвой. Тут большой проблемы нет. Точно так же можно лететь через Австрию, Швейцарию, или Германию.



— Сколько россиян живут в Чехии? Карловы Вары рискуют утратить статус русского анклава в центре Европы, отношение к русским как меняется?



— Карловы Вары уже утратили статус такого анклава. Россияне там массово распродают имущество. Уезжать начали ещё после 2014–2015 годов. С тех пор ситуация только ухудшается для российского бизнеса в Карловых Варах. Говорят, что сейчас там даже перестали говорить в центре города по-русски в том числе в сфере обслуживания, как было раньше, когда русский был первым языком, а чешский — вторым. Не думаю, что меняется отношение к русским. Отношение остаётся примерно прежним. Просто русские сейчас уже не могут принести с собой такие деньги как раньше. Я имею в виду частных лиц.



— Петров и Боширов у нас теперь как Ким и Буран? Выдающиеся первопроходцы? В Чехии эти имена ранее как-либо обсуждались вне привязки к «солсберецкому шпилю»?



— В Чехии была информация, что они появлялись в стране в 2014 году. Однако тогда чешские СМИ писали со ссылкой на источники СМИ в спецслужбах, что основная версия, которую рассматривают, это слежка за Сергеем Скрипалём, который так же приезжал в Прагу. Теперь выясняется, что приезжали они не только тогда и не только в таком составе. Именно в компании Петрова и Боширова вдвоём и по другим делам тоже. Мало того, по информации чешской стороны, они ещё и пользовались новым комплектом документов на фамилии Табарова и Попа. Причём не только российских. Один из паспортов был таджикским. Я это рассматриваю, как анальную фиксацию и странный юмор со стороны российских спецслужб.



— В Чехии тоже смеются над этими персонажами, как это эффектно делают в Рунете? Тут вообще есть место для юмора?



— В Чехии огромное количество карикатур как на Петрова и Боширова, так и на собственного президента Милоша Земана, так и на вице-премьера, главу МВД Яна Гомачека, который явно оказался в идиотской ситуации. Всего за день до объявления этого он собирался отправляться в Москву. Самый весёлый коллаж, который мне попадался, изображал Земана со старенькой Nokia, по которой он обращается к Путину со словами «я тебя удаляю».



— Случившееся на военном складе 7 лет назад обсуждалось раньше с точки зрения диверсии извне? История информационного шлейфа по тому ЧП интересна.



— Случившееся на складе не рассматривалось до этого как диверсия извне. Там было два взрыва. Основной большой взрыв был несколько позже. Про него следствие вроде бы устанавливало, что это был результат халатности, или чего-то подобного со стороны именно чешских владельцев грузов, владельцев этого склада.



— Насколько это вообще убедительно, что у нас и боевыми отравляющими веществами, и диверсиями с подрывами складов занимаются одни и те же люди? Специфика работы, мягко говоря, принципиально отличается.



— Мы ещё пока целиком не услышали чешскую версию. На экстренной пресс-конференции премьер и глава МВД озвучили только какие-то основные параметры. Сейчас идут публикации в прессе. И если доказательства появятся, то версия может выглядеть достаточно убедительно. Напрямую увязывается с историей о болгарском бизнесмене Емельяне Гербове, которого, по версии болгарской прокуратуры и болгарских спецслужб, тоже отравили «Новичком» люди из той же команды, что и Петров и Боширова. В этом случае, наверное, можно говорить, что речь шла о каких-то высокотехнологичных вооружениях или приборах двойного назначения, которые могли поставляться Украине и создавать большие проблемы для российской стороны.



— Это всё происходит на фоне заявления Лукашенко про попытку госпереворота. Выглядит как подготовка к введению российских войск в Беларусь? Ехать-то не так и далеко от украинской границы.



— Да. Я думаю, что это связано с общим обострением. Ситуация в Белоруссии, на мой взгляд, — результат жёсткого давления из Москвы на Лукашенко. Судя по всему, ему действительно не оставили возможностей. История с попыткой госпереворота выглядит очень уж неубедительно. Скорее это свидетельствует о том, что Москва пока его готова защищать, но если он, наконец, не пойдёт на так называемую глубокую интеграцию, о которой говорили раньше, или не пустит на территорию Белоруссии российские войска, о чём сейчас тоже ходят слухи, что якобы Кремлю этого хотелось бы в связи с обострением по Украине, то Лукашенко просто сковырнуть по той схеме, которую обнародовало ФСБ. Поэтому Лукашенко вынуждено принимает предложение Москвы. Весьма вероятно, что дальше будут озвучивать что-нибудь про разрешение на введение российских войск.



— То есть это и будет ответ, от которого содрогнётся Запад, как обещают наши говорящие головы?



— Не думаю, что Белоруссия — это ответ. Думаю, что это самостоятельный проект, но, возможно, связанный с обострением ситуации вокруг Украины. Возможно, даже являющийся изначальной целью нынешнего обострения с Украиной. Возможно, Москва ставила своей целью именно Белоруссию, включение этой территории полностью в свою зону влияния.