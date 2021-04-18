Внезапный демарш Праги с высылкой 18 российских дипломатов и сообщением, что за семилетней давности взрывами на оружейном складе стоят поклонники Солберецкого шпиля — следствие ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. В ближайшее время россияне лишатся возможности получать чешские визы, а Кремль ускорит сближение с Минском, полагает эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Политолог рассказал «Фонтанке» о том, как ситуация выглядит из Праги.
— Иван, новости из Чехии про события 2014 года приходят спустя два дня поле новых санкций США, на фоне выросшей напряжённости на границе России и Украины. Вы как видите степень самостоятельности Праги в этом решении по дипломатам РФ?
— Полагаю, что информация по этому расследованию, конечно, имелась у чешской стороны и раньше. Сейчас официально утверждается, что спецслужбы на специальном совещании рассматривали её приблизительно две недели назад, получив последние данные и подтверждения своей версии. Но очевидно, что само объявление о высылке российских дипломатов не случайно приурочено к обострению российско-американских отношения так же.
— То есть за демаршем стоят спецслужбы США? В России принято хохмить про «спецслужбы Чехии».
— Очевидно, что спецслужбы США не имеют отношения к расследованию. А чешские спецслужбы существуют, хоть это и не ФСБ, и не ЦРУ. Но в Чехии есть и гражданская, и военная контрразведка. Есть полиция, которая это дело и расследовала.
— То есть Чехия пытается что-то выгадать, так активно играя на стороне Вашингтона в момент когда и так всё плохо?
— Я думаю, что идёт обострение. Но Чехия не пытается что-то выгадать на стороне Вашингтона. Чехия, как и многие другие страны, вынуждена определяться. Это результат жёсткой политики Кремля. Играть в обе стороны, поддерживать хорошие отношения с Москвой и при этом быть в НАТО и ЕС становится всё труднее. Это результат того, что Кремль сам отказывается от любых союзников. Москва входит в это противостояние, не имея ни одного союзника за исключением Белоруссии.
— 18 дипломатов. «Зеркальный ответ» наберёт столько сотрудников чешской дипломатии в России?
— Это активно в Чехии обсуждается. Я интересовался у чешских коллег. Проверял сам. В Москве не находится 18 чешских дипломатов с дипломатическими паспортами. Скорее всего, на территории России в настоящий момент находятся в целом с учётом чешских консульств, например, в Екатеринбурге от 18 до 20 дипломатов всего.
— В Санкт-Петербурге мы уже привыкли, что в консульстве Англии теперь нечто таинственное связанное с детскими талантами, в консульстве США на Фурштатской пока лишь привидения. Консульство Чехии на Тверской улице теперь тоже опустеет?
— Консульства Чехии в России будут закрыты. В Москве останется посол и максимум секретарь. Тем более что дипломатическим статусом обладает и директор Чешского дома в Москве. Чехи сейчас практически не выдают визы. Только студенческие. По работе, для лечения или воссоединения с родственниками. В крайнем случае, для поездки на свадьбу или похороны. Поэтому неудивительно, что консульство в Санкт-Петербурге и так практически не работало. Но теперь можно с уверенностью сказать, что, если Россия примет решение о зеркальных мерах, соответственно высылке 18 чешских дипломатов, в Санкт-Петербурге, а скорее всего и в России в целом будет невозможно получить чешские визы.
— Вопрос с прекращением авиасообщения двух стран можно считать решённым?
— Пока вопрос об авиасообщении не решён. Никто ничего не заявлял. Есть большая надежда, что в принципе авиасообщение сохранится. Из Праги в Москву летают чешские авиалинии. Из Москвы в Прагу летает «Аэрофлот» (4 раза в неделю. — Прим. ред.). Если только не будет принято такое же политически мотивированное решение, как это было с Турцией. Что теперь вполне возможно.
— Вы бы что посоветовали сейчас делать россиянам, у кого есть недвижимость в Чехии, другие привязки к этой стране?
— Очевидно, что, если будет прервано авиасообщение, им придётся летать через третьи страны. Получать визы, как это было с США, в соседних с Россией странах. Либо возможно будет налажена выдача чешских виз в консульстве Словакии. В принципе такие процедуры норма, когда посольство не работает. А у ЕС, как известно, существует система поддержки любых связанных с ЕС людей любым посольствам ЕС в случае вот таких экстренных ситуаций.
— Я про то, где лучше дальше находиться. Самолёты пока летают. Можно успеть сделать выбор. Или можно переждать и всё наладится?
— Я бы советовал вернуться в Чехию, если там основное место жительства. Ждать, пока всё наладится, никакого смысла нет. Потому что всё наладится в отношениях с Чехией теперь очень нескоро… С другой стороны, всегда есть возможность долететь до Варшавы. Оттуда как раз недавно возобновилось прямое сообщение с Москвой. Тут большой проблемы нет. Точно так же можно лететь через Австрию, Швейцарию, или Германию.
— Сколько россиян живут в Чехии? Карловы Вары рискуют утратить статус русского анклава в центре Европы, отношение к русским как меняется?
— Карловы Вары уже утратили статус такого анклава. Россияне там массово распродают имущество. Уезжать начали ещё после 2014–2015 годов. С тех пор ситуация только ухудшается для российского бизнеса в Карловых Варах. Говорят, что сейчас там даже перестали говорить в центре города по-русски в том числе в сфере обслуживания, как было раньше, когда русский был первым языком, а чешский — вторым. Не думаю, что меняется отношение к русским. Отношение остаётся примерно прежним. Просто русские сейчас уже не могут принести с собой такие деньги как раньше. Я имею в виду частных лиц.
— Петров и Боширов у нас теперь как Ким и Буран? Выдающиеся первопроходцы? В Чехии эти имена ранее как-либо обсуждались вне привязки к «солсберецкому шпилю»?
— В Чехии была информация, что они появлялись в стране в 2014 году. Однако тогда чешские СМИ писали со ссылкой на источники СМИ в спецслужбах, что основная версия, которую рассматривают, это слежка за Сергеем Скрипалём, который так же приезжал в Прагу. Теперь выясняется, что приезжали они не только тогда и не только в таком составе. Именно в компании Петрова и Боширова вдвоём и по другим делам тоже. Мало того, по информации чешской стороны, они ещё и пользовались новым комплектом документов на фамилии Табарова и Попа. Причём не только российских. Один из паспортов был таджикским. Я это рассматриваю, как анальную фиксацию и странный юмор со стороны российских спецслужб.
— В Чехии тоже смеются над этими персонажами, как это эффектно делают в Рунете? Тут вообще есть место для юмора?
— В Чехии огромное количество карикатур как на Петрова и Боширова, так и на собственного президента Милоша Земана, так и на вице-премьера, главу МВД Яна Гомачека, который явно оказался в идиотской ситуации. Всего за день до объявления этого он собирался отправляться в Москву. Самый весёлый коллаж, который мне попадался, изображал Земана со старенькой Nokia, по которой он обращается к Путину со словами «я тебя удаляю».
— Случившееся на военном складе 7 лет назад обсуждалось раньше с точки зрения диверсии извне? История информационного шлейфа по тому ЧП интересна.
— Случившееся на складе не рассматривалось до этого как диверсия извне. Там было два взрыва. Основной большой взрыв был несколько позже. Про него следствие вроде бы устанавливало, что это был результат халатности, или чего-то подобного со стороны именно чешских владельцев грузов, владельцев этого склада.
— Насколько это вообще убедительно, что у нас и боевыми отравляющими веществами, и диверсиями с подрывами складов занимаются одни и те же люди? Специфика работы, мягко говоря, принципиально отличается.
— Мы ещё пока целиком не услышали чешскую версию. На экстренной пресс-конференции премьер и глава МВД озвучили только какие-то основные параметры. Сейчас идут публикации в прессе. И если доказательства появятся, то версия может выглядеть достаточно убедительно. Напрямую увязывается с историей о болгарском бизнесмене Емельяне Гербове, которого, по версии болгарской прокуратуры и болгарских спецслужб, тоже отравили «Новичком» люди из той же команды, что и Петров и Боширова. В этом случае, наверное, можно говорить, что речь шла о каких-то высокотехнологичных вооружениях или приборах двойного назначения, которые могли поставляться Украине и создавать большие проблемы для российской стороны.
— Это всё происходит на фоне заявления Лукашенко про попытку госпереворота. Выглядит как подготовка к введению российских войск в Беларусь? Ехать-то не так и далеко от украинской границы.
— Да. Я думаю, что это связано с общим обострением. Ситуация в Белоруссии, на мой взгляд, — результат жёсткого давления из Москвы на Лукашенко. Судя по всему, ему действительно не оставили возможностей. История с попыткой госпереворота выглядит очень уж неубедительно. Скорее это свидетельствует о том, что Москва пока его готова защищать, но если он, наконец, не пойдёт на так называемую глубокую интеграцию, о которой говорили раньше, или не пустит на территорию Белоруссии российские войска, о чём сейчас тоже ходят слухи, что якобы Кремлю этого хотелось бы в связи с обострением по Украине, то Лукашенко просто сковырнуть по той схеме, которую обнародовало ФСБ. Поэтому Лукашенко вынуждено принимает предложение Москвы. Весьма вероятно, что дальше будут озвучивать что-нибудь про разрешение на введение российских войск.
— То есть это и будет ответ, от которого содрогнётся Запад, как обещают наши говорящие головы?
— Не думаю, что Белоруссия — это ответ. Думаю, что это самостоятельный проект, но, возможно, связанный с обострением ситуации вокруг Украины. Возможно, даже являющийся изначальной целью нынешнего обострения с Украиной. Возможно, Москва ставила своей целью именно Белоруссию, включение этой территории полностью в свою зону влияния.
— Вы как сейчас оцениваете вероятность больших перемен в Восточной Европе? Неделю назад эксперты допускали новую войну по ситуации с Донбассом на уровне «до 50%».
— Ситуация в Восточной Европе очень тяжёлая. Её отражают и ситуация в отношениях России с Центральной Европой, отношения с США. Потому что для Кремля Украина — это просто поле военных действий с США, а не самостоятельная страна со своими интересами. И вероятность начала военных действий не факт, что в Донбассе, а может быть, на юге Украины или ударов с нескольких сторон под предлогом защиты русскоязычных граждан, в том числе в Донбассе, рассматриваю как очень высокую. Выше 50% точно на настоящий момент.
— Как на ситуацию дальше влияют отношения Москвы и Вашингтона. Москвы и Берлина/Парижа/Брюсселя? Что тут первостепенно?
— Я совершенно не уверен, что вообще будет встреча Путина и Байдена с учётом того, что американцы то что называется зашли сверху, пытаются вести переговоры с очень сильной позиции. Сразу после предложения о встрече с эти его звонком в Кремль последовали новые санкции и высылка дипломатов. Подозреваю, что Кремль сейчас в принципе не рассматривает возможность встречи двух президентов. Это значит, что ситуация будет и дальше стремительно ухудшаться. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет встретиться с Путиным. Но никаких подобных сигналов со стороны Москвы пока не заметно. Такое ощущение, что она проводит ранее запланированную политику по принципу «а Васька слушает да ест».
— Что обыватель в России, привыкший к информации из госмедиа, упускает в попытке понять происходящее?
— Человек получающий информацию из госмедиа, в принципе не получает никакой информации. Ему даже новости пересказывают в искажённом виде. Очень трудно говорить, что именно он упускает. Думаю, что в данном случае он упускает один очень простой фактор. Все действия США и европейских стран они, как минимум, мотивируют как реакцию на поведение России. И если не во всех, то в большинстве случаев, это абсолютно доказуемо. Первично российское поведение, стремление Кремля обострять ситуацию. При этом понятно, что большинство россиян боятся большой войны, не хотят в неё ввязываться, но не понимают, что именно политика Кремля к ней и подводит сейчас.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»