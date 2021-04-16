Пожар на «Невской мануфактуре» полностью потушили спустя почти пять дней

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Октябрьской набережной ликвидирован к одиннадцати часам вечера. Последние несколько часов там проливали два очага в труднодоступных завалах на площади в 20 квадратных метров.
Несмотря на полную ликвидацию, за «Невской мануфактурой», пожар на которой стал самым серьёзным испытанием за всю историю городского гарнизона МЧС, будут присматривать до субботы, 17 апреля. До семи часов утра на пепелище каждые два часа будут искать новые очаги.
Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше, чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.
К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его уже выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — остаются в стабильно тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы. В Смольном заявили, что новое строительство на пепелище противоречит закону, здание на Октябрьской, которое является объектом культурного наследия, подлежит восстановлению.