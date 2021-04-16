Пожар на «Невской мануфактуре» полностью потушили спустя почти пять дней

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Октябрьской набережной ликвидирован к одиннадцати часам вечера. Последние несколько часов там проливали два очага в труднодоступных завалах на площади в 20 квадратных метров.



Несмотря на полную ликвидацию, за «Невской мануфактурой», пожар на которой стал самым серьёзным испытанием за всю историю городского гарнизона МЧС, будут присматривать до субботы, 17 апреля. До семи часов утра на пепелище каждые два часа будут искать новые очаги.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше, чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.