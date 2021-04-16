МЧС: К концу сегодняшнего дня планируем полностью ликвидировать пожар на «Невской мануфактуре»

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин, сейчас на месте пожара остаются небольшие очаги тления на общей площади 100–150 квадратных метров. Их проливают с помощью десяти единиц техники.



По словам Лаврухина, пожар стал самым серьезным испытанием для пожарного гарнизона МЧС Петербурга в современной истории. Сложилось сразу несколько факторов: это и деревянные конструкции объекта, его горючая загрузка из-за производства лодок, деревянной мебели и других быстро воспламеняющихся веществ. Все это не позволяло быстро, без риска для личного состава производить пожаротушение.

