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МЧС: К концу сегодняшнего дня планируем полностью ликвидировать пожар на «Невской мануфактуре»

На Октябрьской набережной, 50, остаются очаги тления и 10 единиц техники

К концу дня пожарные планируют полностью закончить работы по тушению «Невской мануфактуры».

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин, сейчас на месте пожара остаются небольшие очаги тления на общей площади 100–150 квадратных метров. Их проливают с помощью десяти единиц техники.

По словам Лаврухина, пожар стал самым серьезным испытанием для пожарного гарнизона МЧС Петербурга в современной истории. Сложилось сразу несколько факторов: это и деревянные конструкции объекта, его горючая загрузка из-за производства лодок, деревянной мебели и других быстро воспламеняющихся веществ. Все это не позволяло быстро, без риска для личного состава производить пожаротушение.

«Мы сделали все, что было необходимо: наращивали силы и средства и, где было возможно, останавливали горение. Но очень большие площади и тепловая нагрузка не позволили нам быстро локализовать пожар. Это было испытание. Для всего личного состава», — сообщил Лаврухин.

Как писала «Фонтанка», полной ликвидации возгорания воспрепятствовало обрушение конструкций и образовавшиеся завалы высотой до второго этажа, которые не позволяют подвести к зданию тяжелую технику для разбора обгоревших конструкций.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», которое расследует ГСУ СК РФ по Петербургу.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».

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