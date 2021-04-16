В Петербурге снижается количество заболевших коронавирусом, но увеличивается госпитализация

При этом число госпитализации взрослых незначительно выросло — на 1,74%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%, на ИВЛ находятся 163 пациента.



«В Петербурге продолжается снижение распространения инфекции, но медленно и нестабильно. Главным в борьбе с инфекцией остается массовая вакцинация и соблюдение базовых противоэпидемических требований — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции», — подчеркнули в совете.



Напомним, сегодня в Петербург прибыла очередная крупная партия вакцины. По последним данным, полный цикл вакцинации в городе прошли 335 844 человека. Запас вакцины составляет 238 801 комплект.

