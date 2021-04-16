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В Петербурге снижается количество заболевших коронавирусом, но увеличивается госпитализация

Власти считают, что снижение распространения COVID-19 в Петербурге идет «медленно и нестабильно»

Количество новых случаев коронавируса в Петербурге 16 апреля снизилось на 13,77% по сравнению с пятницей неделю назад (770 вместо 893, речь идет о людях, обратившихся к медикам). Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 при Смольном.

При этом число госпитализации взрослых незначительно выросло — на 1,74%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%, на ИВЛ находятся 163 пациента.

«В Петербурге продолжается снижение распространения инфекции, но медленно и нестабильно. Главным в борьбе с инфекцией остается массовая вакцинация и соблюдение базовых противоэпидемических требований — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции», — подчеркнули в совете.

Напомним, сегодня в Петербург прибыла очередная крупная партия вакцины. По последним данным, полный цикл вакцинации в городе прошли 335 844 человека. Запас вакцины составляет 238 801 комплект.

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