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Петербург получил крупную партию вакцины. Теперь в городе есть дозы на 240 тысяч человек

Крупная партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург, полностью привиты 336 тыс. горожан

В Северной столице значительно увеличился запас препарата для вакцинации населения против COVID-19.

«Сегодня в Петербург поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 73,8 тыс. комплектов доз, расфасованных по одной ампуле», — сообщили в Смольном 16 апреля. Больше этого за все время прививочной кампании против коронавируса город получил лишь в начале февраля — тогда пришло 75,6 тыс. комплектов.

Это уже четвертая поставка вакцины за последнюю неделю. По данным на вечер 16 апреля, в Петербурге запас вакцины в городе теперь составляет почти 239 тыс. комплектов, из них 108 тыс. — уже в поликлиниках.

«У петербуржцев есть все возможности привиться до наступления летнего сезона отпусков», — напомнил горожанам губернатор Александр Беглов.

Всего с начала массовой вакцинации Петербург получил 726,2 тыс. комплектов доз антиковидной вакцины, из них 13,8 тыс. доз — «ЭпиВакКорона», остальные — «Гам-КОВИД-Вак». Привито уже почти полмиллиона человек (487 тыс.), из них 336 тыс. полностью завершили цикл вакцинации.

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