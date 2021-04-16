Петербург получил крупную партию вакцины. Теперь в городе есть дозы на 240 тысяч человек

В Северной столице значительно увеличился запас препарата для вакцинации населения против COVID-19.

«Сегодня в Петербург поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 73,8 тыс. комплектов доз, расфасованных по одной ампуле», — сообщили в Смольном 16 апреля. Больше этого за все время прививочной кампании против коронавируса город получил лишь в начале февраля — тогда пришло 75,6 тыс. комплектов.

Это уже четвертая поставка вакцины за последнюю неделю. По данным на вечер 16 апреля, в Петербурге запас вакцины в городе теперь составляет почти 239 тыс. комплектов, из них 108 тыс. — уже в поликлиниках.