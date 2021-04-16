Автомобилист из Петербурга показал, что может случиться, если не соблюдать правила дорожного движения. В объектив его видеорегистратора попал мальчик, который, на пересечении Среднеохтинского проспекта и Краснодонской улицы, решил не спешиваться, а быстро проскочить участок дороги на самокате. Ролик опубликован в Сети 16 апреля.
На кадрах мальчик мчится по улице и, не тормозя перед светофором, делает прыжок с поребрика. После этого у самоката отваливается переднее колесо, а школьник падает лицом в асфальт, в последний момент успевая поднять голову. Какие травмы получил пострадавший — неизвестно. После падения он поднялся и начал искать отвалившиеся части своего самоката.