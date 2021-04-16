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В Петербурге юный самокатчик потерял колесо и проскользил телом по асфальту. Видео причиняет боль

Регистратор снял, как на востоке Петербурга под мальчиком разложился самокат

Автомобилист из Петербурга показал, что может случиться, если не соблюдать правила дорожного движения. В объектив его видеорегистратора попал мальчик, который, на пересечении Среднеохтинского проспекта и Краснодонской улицы, решил не спешиваться, а быстро проскочить участок дороги на самокате. Ролик опубликован в Сети 16 апреля.

На кадрах мальчик мчится по улице и, не тормозя перед светофором, делает прыжок с поребрика. После этого у самоката отваливается переднее колесо, а школьник падает лицом в асфальт, в последний момент успевая поднять голову. Какие травмы получил пострадавший — неизвестно. После падения он поднялся и начал искать отвалившиеся части своего самоката.

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Комментарии (13)

Alex000
Видео вообще эмоций не вызывает.
Сезон заполнения новостей пострадавшими на недотранспорте открыт.
Zloi_prohozhiy
правильная карма, может дойдет до ума в следующий раз спешиваться.
Владислав М
Карма как она есть. Надеюсь, глупый мальчик усвоит урок преподнесённый судьбой и больше не станет нарушать ПДД.
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