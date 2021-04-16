Представители Google пообещали комиссии ГД удалить незаконный контент и снять ограничение с фильма «Ржев»

Google намерен продолжать работать в рамках российского законодательства. Об этом 16 апреля заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев после встречи с представителями компании.

По его словам, весь нелегальный контент Google обещает удалить в ближайшее время, чтобы не терять аудиторию в 80 млн.

«Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время», — цитирует Пискарёва ТАСС. Повторная встреча запланирована на октябрь-ноябрь.