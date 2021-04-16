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Представители Google пообещали комиссии ГД удалить незаконный контент и снять ограничение с фильма «Ржев»

Google готов продолжать работать в правовом поле РФ

Google намерен продолжать работать в рамках российского законодательства. Об этом 16 апреля заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев после встречи с представителями компании.

По его словам, весь нелегальный контент Google обещает удалить в ближайшее время, чтобы не терять аудиторию в 80 млн.

«Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время», — цитирует Пискарёва ТАСС. Повторная встреча запланирована на октябрь-ноябрь.

Более того, пишет РИА Новости, компания готова снять ограничение с фильмов «Ржев» и «Беслан», а также обозначить территорию спорных островов Курильской гряды как российскую.

Такой же реакции Пискарёв ждёт от руководства Facebook и Twitter. С ними комиссия Думы тоже планирует провести беседу.

Ранее Роскомнадзор обвинил Google в цензуре российских СМИ (в частности на платформе Youtube), а Twitter из-за неудаления незаконного контента замедлил до 15 мая.

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