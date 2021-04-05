Роскомнадзор дал «Твиттеру» время. Сервис вышел на связь и начал удалять запрещенный контент

Сервис микроблогов Twitter пока не будет заблокирован на территории России, но ограничение трафика продлят до 15 мая. Такое решение Роскомнадзор принял после того, как соцсеть начала удалять запрещенную информацию, сообщило ведомство в своем телеграм-канале 5 апреля.

С 10 марта, когда работа Twitter была замедлена, сервис удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи материалов, не удалявшихся с 2017 года, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом.

Из 650 новых ссылок на «запрещенку» администрация сервиса удалила 580 материалов, в среднем удаление занимает 81 час. 1 апреля администрация соцсети провела видеоконференцию, на которой представитель российского надзорного ведомства рассказал, что меры по ограничению трафика будут сняты после того, как Twitter начнет действовать в соответствии с законами РФ. В частности, будет своевременно (в течение 24 часов) удалять все запрещенное.