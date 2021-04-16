Движение по кольцевой автодороге Петербурга в районе развязки с Пискаревским проспектом ограничат на полторы недели. Для замены сборных, открытых лотков в разделительной полосе перекроют два ряда на внутреннем кольце.



Как сообщает 16 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 29 апреля на участке с 34-го по 35-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.