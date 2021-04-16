В Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области отметили всплеск ДТП с пешеходами за последние сутки. Всего за 15 апреля в обоих регионах произошлм 23 дорожные аварии, в которых пострадали люди, и половина из них — с участием пешеходов.
Как сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за четверг зафиксировано 376 аварий, в 17 из них были пострадавшие. Травмы получили 19 человек, в том числе пятеро детей. В Ленобласти зафиксировали 63 ДТП, в том числе 6 с пострадавшими. Травмы в них получили шестеро взрослых. Погибших в обоих регионах не было.
При этом за минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 11 наездов на пешеходов. В результате травмы различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе пятеро детей. Во дворе дома 36 по Индустриальному проспекту в 19:24 в ДТП попал 11-летний мальчик на самокате. Он пересекал двор на самокате и врезался в Opel Insignia, ехавший по дворовому проезду. Школьника доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Произошедшее попало на камеру.
В ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию и быть внимательными к пешеходам на дороге. Пешеходам же напоминают, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, а также предварительно убедиться, что все машины остановились и пропускают.