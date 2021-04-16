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Ребёнок на самокате врезался в «Опель» в Петербурге, травматичный заезд попал на видео

Мальчик на самокате попал в аварию во дворе дома в Петербурге

Ребёнок госпитализирован после аварии, которая произошла во дворе в Красногвардейском районе Петербурга. Камера показала, как на самокате мальчик съезжает под автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, ребёнок на самокате и «Опель» не разъехались на внутридворовой территории у дома №36 по Индустриальному проспекту в половине восьмого часа вечера 15 апреля. Мальчик, уточняют в пресс-службе, врезался в машину, за рулём которой был 42-летний водитель.

Судя по кадрам, ребёнок ехал по пешеходной части тротуара к дороге у дома и в какой-то момент обернулся, упустив из вида подъезжающий «Опель». Заметив машину, он попытался затормозить. Мальчик упал с самоката, смог подняться самостоятельно, но, похоже, получил травму ноги.

В полицейском главке сообщают, что он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

265112968
Водитель Опеля обязан был видеть эту дорожку. Она просматривается.
QWERTY 142637
И правда, где же дитю кататься, как не на дороге?
simak
Мало того что корытами заставлено всё вокруг, так ещё и в единственное свободное место очередное корыто выехало. Где ребёнку кататься на самокате-то?! Это же земли свободной уже в районе не осталось.
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