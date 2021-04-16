Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, ребёнок на самокате и «Опель» не разъехались на внутридворовой территории у дома №36 по Индустриальному проспекту в половине восьмого часа вечера 15 апреля. Мальчик, уточняют в пресс-службе, врезался в машину, за рулём которой был 42-летний водитель.
Судя по кадрам, ребёнок ехал по пешеходной части тротуара к дороге у дома и в какой-то момент обернулся, упустив из вида подъезжающий «Опель». Заметив машину, он попытался затормозить. Мальчик упал с самоката, смог подняться самостоятельно, но, похоже, получил травму ноги.
В полицейском главке сообщают, что он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.