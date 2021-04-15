«Бяка оказалась беззубой». Экономист Коган о новых санкциях США.

Фото: из личного архива Евгения Когана Поделиться Поделиться







Утренняя новость американских СМИ про неминуемость новых экономических санкций против Москвы на старте 15 апреля организовала падение курса рубля. Однако официальный документ, который был опубликован на сайте Белого Дома днём, не стал сенсацией и не ведёт к катастрофе, рассказал «Фонтанке» экономист Евгений Коган. Эксперт уверен, что мы наблюдаем символизм, который не приведёт ни к каким существенным последствиям для российской экономики.



- Какие именно ограничения были введены?



- Санкции коснулись 32 юридических и физических лиц, осуществлявших, по мнению Белого дома, попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, речь идет о неких других актах дезинформации и вмешательства россиян. Начиная с 14 июня, американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.



- Запрет финансовым учреждениям США участвовать «на первичном рынке рублевых или не рублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года». Мы это как понимаем?



- Мы это понимаем как очень мягкий вариант. Неприятный, но достаточно плюшевый. Перевожу: это не те санкции, которые должны серьёзно ударить по российскому рублю. Это не те санкции, которые должны сильно ударить по долгу. Сегодня, конечно, все понервничают. Завтра осознают. А послезавтра рубль начнёт укрепляться.



- Что было бы не мягким вариантом?



- Если бы были санкции против старых выпусков. Если бы было запрещено в принципе их держать. Сейчас все старые выпуски долга, которые уже эмитированы, не нужно сбрасывать. Их можно держать. А запрещают держать российский долг, купленный на первичном рынке. Трагедия? Не настолько большая. Это не те санкции, от которых у нас должна быть нервная икота.



- Так кто в итоге по факту и от чего страдает?

- Если речь про то, кто пострадает после 14 июня, то толком никто. Но неприятно. Частично страдает Минфин. Правительству чуть сложнее будет занимать на долговом рынке, поскольку американские инвесторы не смогут участвовать на размещениях. Вторичный рынок – это где идут обычные биржевые торги. Первичный – когда идёт размещение долгов. Обычно на этом размещении участвуют инвесторы из разных стран.



- Это каким-то образом бьёт по инвесторам в Европе?

- Нет.



- Что эти новости означают для обывателя, сколько теряет среднестатистический «Нелюбин», или среднестатистический «Коган»?

- Среднестатистические Нелюбин и Коган заработают, если держать российские облигации или российские акции. Наши облигации уже упали в преддверии санкций. Все сказали «страшно, страшно». Ждали большую бяку из под кровати, которая всех покусает. Бяка вылезла. Но оказалась беззубой и очень даже дружелюбной. Бяка присела рядом, перекурила с нами. «Вы, ребята, типа поаккуратнее. Не страдайте фигнёй!», - сказала бяка.



- Но 14 июня почему? Что можно, если нужно, сделать за два месяца, чтобы минимизировать негативные последствия от вступления этого запрета?



- Ничего и не нужно. От таких санкций рубль укрепиться должен.



- Является ли укрепление рубля благом для экономических властей России?



- Это другой момент. Тут хороша золотая середина. Излишне крепкий рубль не очень выгоден, прежде всего, министерству финансов, экспортёрам. Сегодня рубль находится намного ниже своей равновесной точки. По моим оценкам, текущая справедливая цена – 67-68 рублей за один американский доллар. Рубль процентов на 15% сегодня дешевле своей экономически оправданной точки. Поэтому я полагаю, что рубль теперь неплохо может укрепиться, возможности падения рубля в данном случае незначительны.



- Если до сих пор рубль не укрепляли до «справедливой цены», то теперь это может произойти?



- Это вряд ли произойдёт по одной причине: нужно, чтобы Минфин перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила. А этого не произойдёт стопроцентно. Излишнее укрепление рубля – серьёзный удар по российской экономике. Прежде всего по экспортёрам. Это, конечно, хорошо населению. Чем крепче рубль, тем проще жить. Но экспортёрам хуже. Они будут недополучать валютную выручку. ЦБ и Минфин в рамках бюджетного правила не даёт рубли сильно укрепляться: эспортёрам помогают, потому что экспортёры наполняют бюджет. Вот и всё.

- Где предел укрепления рубля?

- Сейчас мы идём где-то на 75. Но я ожидаю в течение нескольких месяцев уровень 72-73, не думаю, что сильнее укрепится. А укрепление рубля способствует замедлению инфляции и инфляционных ожиданий: не растут цены на импортные лекарства, например. Это хорошо для каждого конкретного Васи Пупкина? Хорошо. И рынок российский может немножко подрасти. Хорошо? Хорошо.

- «Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости», - это открытая форточка для привязки последующих санкций к этому документу?



- Разумеется, это возможность передавать горячие приветы в будущем.



- «Реакция будет жесткой», - отвечает оперативно аноним в МИД. «Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым», — продолжает шифрограмму Мария Захарова.

заявила 15 апреля на брифинге для журналистов Мария Захарова. А что собственно мы можем сделать решительного и жёсткого?

- Правильно ответили! Во-первых, мы можем поставить в угол. Во-вторых, есть более жестокий вариант - насыпать соли на хвост. В-третьих, есть вариант дополнительный - назвать их всех «бяками». Очень широкий спектр возможностей отомстить супостатам. Ещё можно прилюдно осудить! Решительно, само собой.



- Продолжаем изучать глубинные подтексты народной мудрости «кто как обзывается, тот так и называется»?



- Типа того. Осудить надо их с трибуны. Пусть осознают свою низость и своё негодяйство.



- Так а до хвоста их со своей солью мы где дотянуться можем?

- Это ещё всё при условии, что у нас есть соль, а если нет, сможем ли мы её раздобыть. А потом будем думать, как дотянуться. Можем показать ядрёну бомбу, заклеймив империалистов позором.



- Но бомбу вроде пока больше не кажут. В сухом остатке: мы наблюдаем обмен любезностями? Кремль говорит, что учения закончит через две недели и по домам все поедут. При чём по своим. А Вашингтон символически шлёпает Москву по пятой точке, после того как сам начал диалог телефонным звонком?

- Все сейчас поставили свои дежурные галочки. Мы их заклеймим, потому что нам надо показать возмущение. «Как они посмели?!». А они со своей стороны будут показывать, что их жирная галка сделает «хорошо». И это в действительности неприятно. Минфин всё-таки будет недополучать деньги. Мы будем занимать деньги чуть-чуть дороже. Но не смертельно.



- Минфин РФ опубликовал заявление о том, что Россия может взять паузу в проведении аукционов ОФЗ. Думают, как избежать распродаж ОФЗ нерезидентами. О чём это свидетельствует?



- Вообще не понимаю, причём тут вынужденные распродажи. Ведь санкции не касаются старого долга. Это звучит несколько удивительно.



- И Минфин и ЦБ говорят, что доля иностранных инвесторов в общем объеме госдолга, в первичных размещениях в течение последнего года «значительно сократилась». Меньше 20% иностранцев в ОФЗ, 10% в первичных размещениях. Верим, что последствий не будет?



- Цифры, которые они озвучивают, это правда. Действительно резервов хватает. Минфин очень сильно позанимал. И наших спасает мировая конъюнктура. Она очень комфортная для России. Она позволяет сегодня получать огромные выручки и от продукции металлургов, химиков, нефтяников. И когда наши говорят, что сейчас для них это не проблема, это действительно так. Высокая цена на нефть очень способствует. Есть индикаторы, которые не врут. Спекулянты сейчас активно покупают рубль. Пошли покупать. Вот вам ответ.



- На какое время отодвигается для России риск по-настоящему серьезных санкций?



- Вопрос очень творческий. Это зависит от многих факторов и, прежде всего, от того, как пойдет дальше диалог президентов двух стран, а также от того, как будет развиваться новый этап украинского кризиса. Геополитическая повестка сегодня очень насыщенна.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»