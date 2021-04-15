С 16 по 20 апреля в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с различными работами на сетях и ремонтом дорог. Кроме того, в воскресенье, 18 апреля, на Крестовском острове будут перекрывать проезд из-за легкоатлетического пробега.

Как сообщает 15 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 21:00 16 апреля до 6:00 19 апреля из-за работ ООО «Синергия-Строй» по прокладке инженерных сетей закрывается движение по Полевой Сабировской улице от Аэродромной улицы до Рубежной улицы. Объезд предусмотрен по Богатырскому проспекту, Торфяной дороге, Липовой аллее, Дибуновской, Заусадебной и Школьной улицам и по Серебрякову переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 17 апреля по 9 мая ограничат движение по Октябрьской набережной от Приневской улицы до проспекта Большевиков. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







Также в связи с работами «Водоканала» по восстановлению благоустройства после прокладки водопровода будут введены ограничения на Петроградской стороне: с 17 по 20 апреля — ограничение движения на пересечении Малого проспекта П. С. и Малой Разночинной улицы;

с 19 по 20 апреля — перекрытие движения по Малому проспекту П. С. от Пионерской улицы до Малой Разночинной улицы;

с 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля — перекрытие движения по Малой Разночинной улице в направлении от Чкаловского проспекта к Малому проспекту;

с 24 по 25 апреля — перекрытие движения по Малой Разночинной улице у Чкаловского проспекта и ограничение движения по Чкаловскому проспекту от Пионерской улицы до Большой Разночинной улицы. Объезд предполагается по Пионерской улице, Чкаловскому проспекту, Мончегорской улице, Большой Разночинной улице, улице Красного Курсанта, Корпусной улице и Большой Зелениной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 17 апреля по 1 июня в связи с ремонтом дорожного покрытия будет ограничено движение в посёлке Лисий Нос — по Приморскому шоссе (Лисьеносовскому путепроводу) от Песочной улицы до Холмистой улицы. Работы выполнит ООО «Артстройгрупп».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 22:00 17 апреля до 9:00 19 апреля и с 22:00 24 апреля до 6:00 26 апреля из-за работ ООО «Просперити» по прокладке теплосети перекроют проезд по проспекту Ленина в Красном Селе в направлении от улицы Юных Пионеров к улице Равенства. С 20 апреля по 3 мая ограничат движение по проспекту Ленина от Боровой улицы до Рабочей улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там водопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







Помимо этого, 18 апреля из-за проведения ООО «Спорт Сити» легкоатлетического пробега «Арена Полумарафон» с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Велосипедной аллее, Северной дороге от Яхтенного моста до Бодрова переулка, Яхтенному мосту и Яхтенной улице от Яхтенного моста до дома 72 по Приморскому проспекту. На Теннисной аллее в это же время введут одностороннее движение в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге, сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга.

Также с 21:00 17 апреля до 14:00 18 апреля будет запрещена остановка на Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Северной дороге от набережной Гребного канала до Бодрова переулка и набережной Гребного канала от дома 10 до Северной дороги.

Фото: КРТИ Петербурга Поделиться Поделиться





