Автомобилист и тайный свёрток. В Петербурге у водителя каршерингового «Ниссана» нашли подозрительный пакет

В Петербурге задержали водителя каршерингового «Ниссана» с подозрительным пакетом. Тайну его содержимого раскрыли в ходе экспертизы. После этого автомобилист закончил свою поездку у отдела полиции.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля, накануне в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка по Невскому району совместно с нарядом ГИБДД у дома № 18 на проспекте Большевиков задержали 27-летнего уроженца Московской области, проживающего на улице Бадаева в Петербурге.
В каршеринговом «Ниссане Кашкае», за рулём которого он находился, нашли бумажный пакет, содержимое которого установила экспертиза. В свёртке было более килограмма синтетического наркотика.
Водителя арендованного автомобиля доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным нашего издания, потенциальный фигурант зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Подмосковье. Его специализация — перевозки. Операции по счетам ИП были приостановлены по решению ФНС. Страница задержанного в социальной сети скрыта от посторонних глаз.