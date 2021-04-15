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Автомобилист и тайный свёрток. В Петербурге у водителя каршерингового «Ниссана» нашли подозрительный пакет

Водителя каршерингового «Ниссана» с запрещёнными веществами задержали в Петербурге

В Петербурге задержали водителя каршерингового «Ниссана» с подозрительным пакетом. Тайну его содержимого раскрыли в ходе экспертизы. После этого автомобилист закончил свою поездку у отдела полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля, накануне в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка по Невскому району совместно с нарядом ГИБДД у дома № 18 на проспекте Большевиков задержали 27-летнего уроженца Московской области, проживающего на улице Бадаева в Петербурге.

В каршеринговом «Ниссане Кашкае», за рулём которого он находился, нашли бумажный пакет, содержимое которого установила экспертиза. В свёртке было более килограмма синтетического наркотика.

Водителя арендованного автомобиля доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным нашего издания, потенциальный фигурант зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Подмосковье. Его специализация — перевозки. Операции по счетам ИП были приостановлены по решению ФНС. Страница задержанного в социальной сети скрыта от посторонних глаз.

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Комментарии (1)

Ленинград 44
1 кг? Употребление?) Ааахххааа. Распространение не?)
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