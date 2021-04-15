Автомобилист и тайный свёрток. В Петербурге у водителя каршерингового «Ниссана» нашли подозрительный пакет

В Петербурге задержали водителя каршерингового «Ниссана» с подозрительным пакетом. Тайну его содержимого раскрыли в ходе экспертизы. После этого автомобилист закончил свою поездку у отдела полиции.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля, накануне в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка по Невскому району совместно с нарядом ГИБДД у дома № 18 на проспекте Большевиков задержали 27-летнего уроженца Московской области, проживающего на улице Бадаева в Петербурге.

