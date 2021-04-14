Путин наградил пожарных «Невской мануфактуры» орденом Мужества. Одного посмертно

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях» орденом Мужества награждены находящиеся в больнице лейтенант внутренней службы Соколов Антон Эдуардович и прапорщик Борис Николаевич Старковский. Посмертно награду получил прапорщик Илья Константинович Белецкий. Подробнее о нём можно прочитать здесь. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля 14 апреля.



Пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля около 12:30. Его ранг постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на улице Тельмана, 8. Постояльцев успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.