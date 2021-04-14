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Путин наградил пожарных «Невской мануфактуры» орденом Мужества. Одного посмертно

За мужество и отвагу Путин наградил героев-пожарных из «Невской мануфактуры»

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Мужества сотрудников федеральной противопожарной службы, участвовавших в тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге. Один из троих получил награду посмертно.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях» орденом Мужества награждены находящиеся в больнице лейтенант внутренней службы Соколов Антон Эдуардович и прапорщик Борис Николаевич Старковский. Посмертно награду получил прапорщик Илья Константинович Белецкий. Подробнее о нём можно прочитать здесь. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля 14 апреля.

Пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля около 12:30. Его ранг постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на улице Тельмана, 8. Постояльцев успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля СК РФ также сообщил о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (17)

sunsur
Фонтанка! Да почитайте уже указ! Там четверо награжденных и ДВОЕ посмертно!
Stakatto
"Путин наградил..." ? Как-то уж слишком по холопски- он же не барин и орденов своих не раздает. Просто подписал указ по установленному порядку в государстве о награждении.
Валерий Валерьевич
Непонятно за что погорельцев то арестовали ....
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