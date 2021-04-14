Нестраховой случай. Строитель Крымского моста ошибся на Ямале на миллиард

строительство нефтеконденсатопровода «Уренгой – Пур-Пэ» Фото: aosgm.ru Поделиться Поделиться







Публичность прокола победоносного строителя Крымского моста (92 памятные медали от президента) — сущая случайность. 13 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал совсем не то решение, на какое рассчитывало АО «Стройгазмонтаж». Компании не только не удалось взыскать с «Газпрома» и его петербургской дочки ООО «Газпром инвест» 900 млн рублей. Судья Алексей Коросташов ещё и уличил её в некачественных работах — и получилось совсем некрасиво.

АО «Стройгазмонтаж» — правопреемник одноименного ООО, которое Аркадий Ротенберг продал в ноябре 2019 года совсем непубличному на тот момент АО «Стройинвестхолдинг» Ольги Сафоновой. Сделка совпала по времени с датой официального завершения строительства Крымского моста — 23 декабря 2019 года, — чьим генподрядчиком был «Стройгазмонтаж». Продажа компании породила множество конспирологических версий в связи с публичной неузнаваемостью нового владельца.

Контракт на строительство нефтеконденсатопровода «Уренгойый-Пур-Пэ» заключен в декабре 2015 года. Интересы заказчика ПАО «Газпром» в нем представляет петербургский «Газпром инвест», генеральный подрядчик — «Стройгазмонтаж», тогда еще ООО Аркадия Ротенберга. Субподрядчиком, который непосредственно строил трубопровод, в материалах процесса названо петербургское АО «Ленгазспецстрой». Оно, судя по сайту «Стройгазмонтажа», входит в его бизнес-конструкцию. Проект стоил почти 44 млрд рублей. Судя по сообщениям сайта «Газпрома», он не исполнен до сих пор. Последняя новость о нем датирована концом октября, проект упомянут в ней с формулировкой «завершает реализацию». В пресс-службе «Газпром инвеста» вопрос о текущей стадии строительства оставили без ответа. Из материалов арбитражного процесса можно сделать вывод, что в целом трубопровод «Уренгой-Пур-Пэ» построен, но финального документа — акта приемки законченного строительством объекта — пока нет. Нефтеконденсатопровод «Уренгой-Пур-Пэ» считается альтернативой конденсатопроводу «Уренгой-Сургут». Он позволяет подключить новые районы нефтедобычи Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края к магистральной системе нефтепроводов Транснефти, то есть к нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Территориально нефтеконденсатопровод находится в пределах Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Проект предусматривал участие страховой компании, которая возьмет на себя возможные риски. В договоре так и написали: «Газпром» должен найти такую компанию и застраховать сделку. Страховщиком предсказуемо стал «Согаз», но в отношения с ним закрался организационный сбой — период с 30 сентября 2017 года по 25 декабря 2018-го проект оказался незастрахованным. Именно тогда некоторые сварные швы на стыках труб и 151 колодца разгерметизировались, один из проездов просел, обнаружились повреждения изоляции. «Согаз», естественно, оказался не при чем — страховка неприятный период не покрывала. «Стройгазмонтаж» обратился к «Газпрому»: устранение проблем обошлось в 900 миллионов — будьте любезны, оплатите, раз забыли застраховать. Отказ повлек обращение в суд, где «Газпром» и «Газпром инвест» оказались соответчиками. И суд подошел к вопросу точно наоборот. «Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая… В ходе судебного разбирательства подтверждено, что дефекты работ связаны с некачественным выполнением таких работ… Качество выполняемой подрядчиком работы … не относится к рискам подрядных правоотношений…», — написано в мотивировочной части судебного решения.