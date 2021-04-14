В Петербурге ЗакС отказался рассмотреть законопроект о повышении пенсий ветеранам до 200 тысяч рублей

Парламент Петербурга 14 апреля отказался рассматривать законопроект оппозиционных депутатов о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.
Инициативу предложили депутаты фракций «Яблоко», КПРФ и беспартийный Максим Резник. «Мне кажется, ко Дню Победы лучшим подарком россиянам всё-таки было бы увеличение пенсий в нашей стране, а не бесконечные парады», — сказал Резник.
Парламент, большинство в котором составляет фракция «Единой России», отказался даже включить инициативу в повестку.
Ранее в этот день комитет по законности Смольного объявил, что для участия в параде Победы для военных и гостей — в основном это ветераны — обязательным будет предъявление отрицательного теста на коронавирус. Волонтеров будут отбирать, отдавая преимущество тем, кто успел вакцинироваться. Проверять документы будут на входе на Дворцовую площадь.
«Единая Россия» уже не впервые отказывается обсуждать вопрос о повышении пенсий участникам Великой Отечественной войны.