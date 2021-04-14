В Петербурге ЗакС отказался рассмотреть законопроект о повышении пенсий ветеранам до 200 тысяч рублей

Парламент Петербурга 14 апреля отказался рассматривать законопроект оппозиционных депутатов о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.



Инициативу предложили депутаты фракций «Яблоко», КПРФ и беспартийный Максим Резник. «Мне кажется, ко Дню Победы лучшим подарком россиянам всё-таки было бы увеличение пенсий в нашей стране, а не бесконечные парады», — сказал Резник.

Парламент, большинство в котором составляет фракция «Единой России», отказался даже включить инициативу в повестку.