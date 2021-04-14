FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

В Петербурге ЗакС отказался рассмотреть законопроект о повышении пенсий ветеранам до 200 тысяч рублей

«Единая Россия» в Заксобрании Петербурга отказалась рассматривать законопроект о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Парламент Петербурга 14 апреля отказался рассматривать законопроект оппозиционных депутатов о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.

Инициативу предложили депутаты фракций «Яблоко», КПРФ и беспартийный Максим Резник. «Мне кажется, ко Дню Победы лучшим подарком россиянам всё-таки было бы увеличение пенсий в нашей стране, а не бесконечные парады», — сказал Резник.

Парламент, большинство в котором составляет фракция «Единой России», отказался даже включить инициативу в повестку.

Ранее в этот день комитет по законности Смольного объявил, что для участия в параде Победы для военных и гостей — в основном это ветераны — обязательным будет предъявление отрицательного теста на коронавирус. Волонтеров будут отбирать, отдавая преимущество тем, кто успел вакцинироваться. Проверять документы будут на входе на Дворцовую площадь.

«Единая Россия» уже не впервые отказывается обсуждать вопрос о повышении пенсий участникам Великой Отечественной войны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

ShkVAl
А кто-нибудь знает хоть одно полезное дело, сделанное депутатами. Заранее прошу прощения за свою беспросветность.
ost-21
Они страну отстояли, отобрали у фашистов. Сейчас нас от захватчиков никто не спасет, а страну поглотила корупция и зачем им какие то ветераны, когда баблишко отмыть нужно и заграницу свалить.
iphonedimona
Вот вам реальное отношение власти к ветеранам. Для власти важно устроить "шабаш победобесия" и изобразить единство населения, а пенсии ветеранам поднимать никто не будет потому, что ради этого придётся сократить более важные расходы. И оскорблением ветеранов это считаться не будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний