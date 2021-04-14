Бывший помощник полпреда Воробьёв получил 12 с половиной лет колонии по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил бывшего помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва к 12,5 года колонии по делу о государственной измене. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов.

Также на основании ст. 48 УК РФ Воробьёв А. В. лишен классного чина «действительный государственный советник РФ 3 класса».



Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».



Прокурор просил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, а также штраф.