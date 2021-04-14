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Бывший помощник полпреда Воробьёв получил 12 с половиной лет колонии по делу о госизмене

Экс-чиновник, работавший помощником полпреда президента по УрФО, признан виновным в госизмене

Московский городской суд приговорил бывшего помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва к 12,5 года колонии по делу о государственной измене. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов.

Также на основании ст. 48 УК РФ Воробьёв А. В. лишен классного чина «действительный государственный советник РФ 3 класса».


Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».

Прокурор просил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, а также штраф.

Ранее «Фонтанка» писала, что многолетний помощник полпреда в УрФО Николая Цуканова получил статус обвиняемого и был арестован по делу о госизмене в июле 2019 года.

Известно, что Воробьёв владеет польским языком, обучался в Варшаве государственному управлению. В 2010-х работал на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. По некоторым данным, он имел доступ к материалам Совета безопасности РФ.

5 июля 2019 года Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о возбуждении в отношении гражданина РФ Александра Воробьёва уголовного дела по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает до 20 лет заключения. В тот же день стало известно, что Воробьёв — помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.

39-летний на тот момент помощник полпреда окончил Московский психолого-социальный институт, после чего поработал на разных должностях в органах власти в Калининградской области, Карелии и Уральском федеральном округе. С января 2018 года он числился руководителем аппарата помощника президента Российской Федерации в УФО Николая Цуканова, переехавшего на Урал после аналогичного поста в Северо-Западном федеральном округе. Воробьёва в Екатеринбург в июле 2018-го переводили распоряжением руководителя администрации президента Антона Вайно.

В 2018 году чиновник, оказавшийся под следствием по делу о госизмене, получил благодарность и благодарственное письмо от Владимира Путина. В прессе Воробьёва называют личным юристом Цуканова, очень близким к нему человеком.

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Комментарии (1)

ДЮрьевич
А что - хороших себе помощников берут себе полпреды…
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