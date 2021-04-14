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Глава УФНС: Отделения налоговой службы в Петербурге вернулись от записи к «живому» приёму

Налоговые инспекции в Петербурге вернулись к обычному режиму приёма граждан

Горожанам с 14 апреля больше не надо записываться на прием в налоговые инспекции Петербурга. Ведомство вернулось к обычному режиму работы. Об этом во время доклада в Заксобрании рассказал глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.

На сложности с записью на прием в филиалах ФНС обратила внимание депутат «Справедливой России» Надежда Тихонова. «За две недели минимум [запись]. Когда вы снимете эти ограничения, когда вернетесь к нормальной жизни? И, кстати, колл-центры тоже не работают», — сказала она.

«Ну как вы считаете, мог я к вам идти на заседание Заксобрания с нерешенным этим вопросом? С сегодняшнего дня, с 9 часов утра, мы вернулись к нормальной жизни, и наши операционные залы работают в прямом контакте», — сказал Гнедых.

Он добавил, что при этом сохраняются меры противодействия коронавирусу: не более 50 человек в одном зале и соблюдение социальной дистанции и средства индивидуальной защиты.

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Комментарии (2)

Franklin_Delano_Roosevelt
и сразу же приступили к своему любимому делу - "кошмарить бизнес" - слать "требования пояснений", приглашать на зарплатные комиссии, и назначать выездные проверки всем подряд.... Задолбали! Как же было хорошо без них, когда им было запрещено это делать.
W Bons
вчера ещё держали глухую оборону
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