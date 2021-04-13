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Плохо следили. Суд в Петербурге признал МВД должником по делу о пропавшем внедорожнике

Полиция за похищенный автомобиль задолжала жителю Петербурга два миллиона

За петербуржцем признали право на компенсацию от полиции почти двух миллионов рублей. По вине сотрудников его автомобиль похитили со спецстоянки.

О решении суда 13 апреля сообщает объединенная пресс-служба. Лев Талашкин просил 1,9 млн и 100 тысяч морального вреда за свой Land Rover. Машину признали вещдоком в августе 2018 года, дело по наркостатье было возбуждено в отношении другого человека. Для хранения следствие передало автомобиль ООО «Фаворит». «Фонтанка» писала об этой компании, в свое время она была чуть ли не монополистом при полицейском главке, на ее склады свозили огромное количество изъятого, и нередко оно пропадало. В 2019 году в отношении владельцев организации возбудили уголовные дела о растрате. Кочкарева уже не в первый раз приговорили, совокупно он получил 5,5 года колонии. Он сотрудничал со следствием. Дело Матханова еще в суде, приговора он ждет в СИЗО. Речь идет о хищении машин на десятки миллионов рублей.

В подобных делах, как правило, МВД ответственность не признает. Так и в этот раз представители министерства ссылались на «Фаворит». Суд присмотрелся к документам — по постановлению о признании вещдоком автомобиль велено было хранить на стоянке в Кировске, по протоколу осмотра привезли его на проспект Обуховской Обороны, а из постановления о возбуждении дела «Фаворита» выходит, что похитили машину со стоянки на Салова. «Не были предприняты надлежащие меры по обеспечению сохранности автомобиля», — сделал вывод суд и удовлетворил требование владельца по части имущественного вреда. Что касается морального, то истец свои страдания не доказал.

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Комментарии (2)

AlBerkut
По части моралки всё верно, нет её тут, и по части взыскания ущерба с казны тоже.
Решение когда будет опубликовано?
Интересно, на что менты пытались ссылаться, прося в иске отказать, стандартно лепили горбатого, или хоть немного творчески подошли к процессу...
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