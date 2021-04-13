Плохо следили. Суд в Петербурге признал МВД должником по делу о пропавшем внедорожнике

За петербуржцем признали право на компенсацию от полиции почти двух миллионов рублей. По вине сотрудников его автомобиль похитили со спецстоянки.



О решении суда 13 апреля сообщает объединенная пресс-служба. Лев Талашкин просил 1,9 млн и 100 тысяч морального вреда за свой Land Rover. Машину признали вещдоком в августе 2018 года, дело по наркостатье было возбуждено в отношении другого человека. Для хранения следствие передало автомобиль ООО «Фаворит». «Фонтанка» писала об этой компании, в свое время она была чуть ли не монополистом при полицейском главке, на ее склады свозили огромное количество изъятого, и нередко оно пропадало. В 2019 году в отношении владельцев организации возбудили уголовные дела о растрате. Кочкарева уже не в первый раз приговорили, совокупно он получил 5,5 года колонии. Он сотрудничал со следствием. Дело Матханова еще в суде, приговора он ждет в СИЗО. Речь идет о хищении машин на десятки миллионов рублей.