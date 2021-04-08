Пособника «фаворита» петербургского главка обязали выплатить 23 млн за пропавшие со спецстоянок машины

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 8 апреля, бизнесмен вступил в сговор с Лицом №1, который на тот момент являлся единственным участником и генеральным директором ООО «Фаворит Ф». Эта компания, как писала «Фонтанка», долгое время являлась монополистом по заключению договоров с петербургским МВД на хранение вещдоков, и не в последнюю очередь машин, изъятых в рамках расследований преступлений. В сентябре 2019 года, когда Кочкарев был задержан, по версии следствия, коммерсанты продали на сторону с десяток машин «Вольво», «Инфинити» и даже несколько «Порше» и «Ягуаров», перемещенных на спецстоянку.

Предприниматель Сергей Кочкарев выслушал второй за полгода приговор по делу о присвоении и растрате. На этот раз Фрунзенский районный суд признал его пособником.

Их, как уточняет объединенная пресс-служба, перевозили на арендованные на Софийской улице и в Шушарах, а также в городе Выборге стоянки. А потом продавали. Кочкарев, помимо аренды места для нового хранения, занимался наймом эвакуаторов, которые вывозили машины со спецстоянок.



Всего в деле было 16 потерпевших. Похищенное имущество по делу оценили в сумму порядка 63 млн рублей.



Кочкарев вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.



Суд назначил наказание ранее судимому Кочкареву в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности приговоров — 5,5 лет в ИК общего режима.



С него также взыскали в пользу 16 потерпевших в счет возмещения материального ущерба 25 896 103 рубля.



«Фонтанка» еще несколько лет назад оценивала проблему хранения вещдоков на спецстоянках. Подробно читайте в материалах «Склады безвременного хранения» или «Полиция за изъятое не в ответе». Мы даже подсчитали уровень хищений оттуда.

