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Пособника «фаворита» петербургского главка обязали выплатить 23 млн за пропавшие со спецстоянок машины

Суд в Петербурге добавил 23 млн к уже взысканным 533 по делу о хищении машин со спецстоянок главка

Предприниматель Сергей Кочкарев выслушал второй за полгода приговор по делу о присвоении и растрате. На этот раз Фрунзенский районный суд признал его пособником.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 8 апреля, бизнесмен вступил в сговор с Лицом №1, который на тот момент являлся единственным участником и генеральным директором ООО «Фаворит Ф». Эта компания, как писала «Фонтанка», долгое время являлась монополистом по заключению договоров с петербургским МВД на хранение вещдоков, и не в последнюю очередь машин, изъятых в рамках расследований преступлений. В сентябре 2019 года, когда Кочкарев был задержан, по версии следствия, коммерсанты продали на сторону с десяток машин «Вольво», «Инфинити» и даже несколько «Порше» и «Ягуаров», перемещенных на спецстоянку.

Их, как уточняет объединенная пресс-служба, перевозили на арендованные на Софийской улице и в Шушарах, а также в городе Выборге стоянки. А потом продавали. Кочкарев, помимо аренды места для нового хранения, занимался наймом эвакуаторов, которые вывозили машины со спецстоянок.

Всего в деле было 16 потерпевших. Похищенное имущество по делу оценили в сумму порядка 63 млн рублей.

Кочкарев вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил наказание ранее судимому Кочкареву в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности приговоров — 5,5 лет в ИК общего режима.

С него также взыскали в пользу 16 потерпевших в счет возмещения материального ущерба 25 896 103 рубля.

«Фонтанка» еще несколько лет назад оценивала проблему хранения вещдоков на спецстоянках. Подробно читайте в материалах «Склады безвременного хранения» или «Полиция за изъятое не в ответе». Мы даже подсчитали уровень хищений оттуда.

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Комментарии (4)

Владислав М
Т.е. нашли какого-то исполнителя, а чиновники МВД типа не при делах?
AlBerkut
Глупый, наивный вопрос...
Они, эти деятели-коммерсы, могли действовать самостоятельно?
Или всё же, кроме лица1 должны быть ещё и лица2-3-5-N, 'слегка' с погонами? 🤔
мухомор
тот случай когда осужденные есть, взыскание есть, но денег нет. и не будет, конечно.
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