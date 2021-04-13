FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Начались задержания по пожару на Октябрьской

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

МЧС обещает помощь пожарным, пострадавшим в «Невской мануфактуре»

Глава МЧС соболезнует семье погибшего в Петербурге пожарного

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным Ильи Белецкого — сотрудника ведомства, погибшего при тушении пожара на «Невской мануфактуре».

«Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим пожарным и родным и близким погибшего сотрудника. Пожарные России скорбят о гибели боевого товарища», — цитирует РБК сообщение МЧС 13 апреля.

Илья Белецкий — командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района. Как сообщали в МЧС, звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Двое пожарных пострадали и были госпитализированы, связь с Белецким пропала. Его тело нашли вечером.

ПоделитьсяПоделиться

Тушение пожара на Октябрьской набережной продолжается около 20 часов, сейчас сотрудники МЧС работают по 3 номеру сложности. В Петербург выехала оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

Огонь в здании «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. В Петербург направили специалистов Криминалистического центра с опытом работы на местах происшествий техногенного характера.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (3)

263819891
Интересно услышать конкретную сумму помощи пострадавшим. А то получается, одни на этом заработают, а другие домой не вернуться.
265078381
Выражение «Обещают» очень режет слух!!! Обязано!!!!
knikk70
А губернатор наш не считает нужным оказать помощь или только за зуб у нас раздают квартиры.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний