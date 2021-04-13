Илья Белецкий — командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района. Как сообщали в МЧС, звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Двое пожарных пострадали и были госпитализированы , связь с Белецким пропала. Его тело нашли вечером .

«Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим пожарным и родным и близким погибшего сотрудника. Пожарные России скорбят о гибели боевого товарища», — цитирует РБК сообщение МЧС 13 апреля.

Тушение пожара на Октябрьской набережной продолжается около 20 часов, сейчас сотрудники МЧС работают по 3 номеру сложности. В Петербург выехала оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России.



О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

