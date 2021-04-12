Бригады теплоэнергетиков работают в Приморском районе Петербурга, где прохудившаяся труба сделала из улицы реку. Вытекание локализовано, улицу и «озеро», куда угодили автомобили, сушат.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУП ТЭК, информация о том, что на пересечении Савушкина и Туристской разливается вода, поступила диспетчерам незадолго до четырёх часов вечера 12 апреля. Прохудилась труба горячего водоснабжения диаметром 700 мм, две бригады предприятия направили на Савушкина, 141.
«В настоящее время ведутся уборка территории и согласование земляных работ. По предварительной информации, в зоне вытекания находятся несколько автомобилей. На место были вызваны страховые комиссары для оценки возможного ущерба», — рассказывают в пресс-службе.
Асфальт не выдержал у ТРК «Меркурий». Очевидцы сняли на видео то, как в образовавшийся проём один за другим провалились три автомобиля.
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Теплоэнергетики обещают поторопиться с ремонтом, на который по нормативу отводится 20 часов. «В зоне ограничения отопления и горячего водоснабжения — здание торгового центра. Благодаря технической возможности резервирования предприятие сохранило тепло и горячую воду в жилых домах, не допустив массового отключения», — добавили в ГУП ТЭК.