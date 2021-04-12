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Коммунальные водоёмы у ТРК «Меркурий» сушат. Теплоэнергетики заверяют, что без отключений

Страховые комиссары оценят, насколько пострадали машины, провалившиеся под землю на Туристской улице

Бригады теплоэнергетиков работают в Приморском районе Петербурга, где прохудившаяся труба сделала из улицы реку. Вытекание локализовано, улицу и «озеро», куда угодили автомобили, сушат.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП ТЭК, информация о том, что на пересечении Савушкина и Туристской разливается вода, поступила диспетчерам незадолго до четырёх часов вечера 12 апреля. Прохудилась труба горячего водоснабжения диаметром 700 мм, две бригады предприятия направили на Савушкина, 141.

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«В настоящее время ведутся уборка территории и согласование земляных работ. По предварительной информации, в зоне вытекания находятся несколько автомобилей. На место были вызваны страховые комиссары для оценки возможного ущерба», — рассказывают в пресс-службе.

Асфальт не выдержал у ТРК «Меркурий». Очевидцы сняли на видео то, как в образовавшийся проём один за другим провалились три автомобиля.

Читатель «Фонтанки» Никита

Теплоэнергетики обещают поторопиться с ремонтом, на который по нормативу отводится 20 часов. «В зоне ограничения отопления и горячего водоснабжения — здание торгового центра. Благодаря технической возможности резервирования предприятие сохранило тепло и горячую воду в жилых домах, не допустив массового отключения», — добавили в ГУП ТЭК.

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Комментарии (2)

leningradec67
Гуглите "трубное дело", и все станет понятно, уже много лет. А фигуранты получили условки.
VVM1962
не о этом ли прорыве будет вещать наш обнуленный 21 апреля?
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