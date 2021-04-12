Главный инженер «Северной верфи» оказался фигурантом уголовного дела на прежнем месте работы в администрации Архангельской области

Главный инженер АО «Северная верфь» Андрей Шестаков задержан в рамках уголовного дела о махинациях с госзаказом в Архангельской области, где он год назад работал вице-губернатором. Ключевого топ-менеджера одного из крупнейших заводов Петербурга этапировали в Архангельск и 11 апреля поместили в местное СИЗО.
Как сообщил Следственный комитет по Архангельской области, два региональных экс-чиновника проходят по уголовному делу по части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция по этому составу преступления — 7 лет лишения свободы. Архангельский новостной портал 29.ru уточняет: речь идет об Андрее Шестакове, который до июня 2020 года был вице-губернатором области, и об экс-министре строительства региона Михаиле Яковлеве. В воскресенье, 11 апреля, Ломоносовский суд Архангельска избрал им меры пресечения: Шестаков отправился в СИЗО, а Яковлев — под домашний арест.
По версии следствия, Яковлев и Шестаков в 2019 году добились от победителя конкурса на корректировку проекта архангельской детской областной больницы отказа от исполнения заказа и провели новый конкурс. Победителем в нем стала московская фирма, которая якобы связана с чиновниками. Характер этой связи не уточняется.
Андрей Шестаков был назначен главным инженером «Северной верфи» вскоре после того, как ее гендиректором стал Игорь Орлов, бывший губернатор Архангельской области и прежний шеф Шестакова.
В Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит «Северная верфь», от комментариев воздержались. На самом заводе заявили: «Исполняющий обязанности главного инженера задержан по делу, не имеющему отношения к его работе на «Северной верфи». На время отсутствия главного инженера будет назначен новый исполняющий обязанности».