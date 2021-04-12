Главный инженер «Северной верфи» оказался фигурантом уголовного дела на прежнем месте работы в администрации Архангельской области

Главный инженер АО «Северная верфь» Андрей Шестаков задержан в рамках уголовного дела о махинациях с госзаказом в Архангельской области, где он год назад работал вице-губернатором. Ключевого топ-менеджера одного из крупнейших заводов Петербурга этапировали в Архангельск и 11 апреля поместили в местное СИЗО.



Как сообщил Следственный комитет по Архангельской области, два региональных экс-чиновника проходят по уголовному делу по части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция по этому составу преступления — 7 лет лишения свободы. Архангельский новостной портал 29.ru уточняет: речь идет об Андрее Шестакове, который до июня 2020 года был вице-губернатором области, и об экс-министре строительства региона Михаиле Яковлеве. В воскресенье, 11 апреля, Ломоносовский суд Архангельска избрал им меры пресечения: Шестаков отправился в СИЗО, а Яковлев — под домашний арест.