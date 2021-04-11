В Британии вручили премии BAFTA. Среди лауреатов — долгожданная «молодая шпана» и Энтони Хопкинс

В Лондоне вручили премии Британского киноинститута — третьи по значимости после «Оскаров» и «Глобуса». В этом году главная новость церемонии — даже не в карантинных правках и переменах, а в том, что кинематографические церемониймейстеры, оказывается, умеют адаптироваться к меняющейся реальности и принимать по-настоящему актуальные решения.

В этом году вручение «бафты» прошло на совсем новый лад: изменилась система голосования, в состав жюри включили женщин-режиссеров, лонг-листы стали куда более обширными. Это коснулось реформы и самой церемонии — она проходила в Альберт-холле, как обычно в последние годы, но на сцене присутствовали только те, кто объявлял номинантов и победителей. Сами счастливые обладатели статуэток появлялись на вручении лишь виртуально, что придало некоторую домашность.



Основные призы распределились более чем ожидаемо. Триумфатором стала «Земля кочевников» Хлои Чжао — она признана лучшим фильмом, ее автор получила статуэтку за режиссуру, Фрэнсис Макдорманд во второй раз после «Трех биллбордов» получила «бафту» как лучшая актриса (это если не считать два «Оскара» и один «Глобус»).

Не менее ожидаемыми стали победы другого фаворита — «Отца», триллера о впадении в деменцию. Исполнитель главной роли в нем, Энтони Хопкинс, стал лауреатом «бафты» аж в четвертый раз: у него уже есть статуэтки за «Молчание ягнят» и «Страну теней», а также отдельная премия за вклад в развитие киноискусства. Сценарист и режиссер «Отца» Флориан Зеллер победил в категории «лучший адаптированный сценарий» — и для него эта победа примерно так же важна, как для Хопкинса или Макдорманд. У классика европейской драматургии («Отец» — первый опыт Зеллера в кино, основанный на собственной пьесе, одной из самых популярных в современном американском и британском театре) уже есть все мыслимые титулы и регалии: этот ничего к общей картине не добавил.



В общем, от этих — теоретически главных — номинаций никто ничего и не ждал. Главная интрига премии британского киноинститута традиционно разыгрывается в категориях национального кино. Лучшим британским фильмом года признали триллер «Девушка, подающая надежды», историю жестокой мести за унижения и обиды с Кэри Маллиган в главной роли. В этой номинации фильм опередил того же «Отца», историческую драму «Раскопки», скандально-шпионского «Мавританца», суровый ирландский криминальный фильм «Стойкая броня», трагикомедию про беженцев «Лимбо» и драму о рэпере в кризисе «Откуда ты родом?». В общем, выбирать было из чего — и от этого выбора во многом зависело то, что Британский киноинститут назовет во весь голос мейнстримом. Выбор «Девушки» стал своего рода соломоновым решением: фильм охватывает примерно все болезненные для британского и европейского общества темы и говорит о них ясно, громко, отчетливо. Эта же картина получила статуэтку в «основном» пуле номинаций — за лучший оригинальный сценарий.

