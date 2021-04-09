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Брачный договор Любови Соболь и её мужа признан недействительным

Симоновский суд столицы признал недействительным брачный договор Любови Соболь и ее мужа

Московский суд признал недействительным брачный договор Любови Соболь и её мужа по иску бизнесмена Евгения Пригожина и ООО «Московский школьник». Это 9 апреля следует из карточки дела.

Оппозиционерка переписала все имущество на мужа после того, как суд обязал ее выплатить 29,2 миллиона рублей по иску Пригожина. Теперь все имущество становится совместной собственностью супругов, которое можно взыскать за долги.

В заявлении пресс-службы Пригожина сообщается, что Соболь переписала имущество «в попытке избежать ответственности и не выплачивать долги». Сергею Мохову по брачному контракту якобы перешли среди прочего «шубы, серьги, сумки».

В октябре 2019 года суд обязал Алексея Навального, Любовь Соболь и признанный иноагентом ФБК выплатить компании «Московский школьник», которую в ФБК связывают с Евгением Пригожиным, почти 88 миллионов рублей по иску комбината питания после расследования фонда. Суд пришёл к выводу, что они опубликовали сведения, порочащие компанию, после чего один из клиентов «Московского школьника» расторг с ним контракт. Навальный назвал сумму «немыслимой» и решил ликвидировать ФБК.

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Комментарии (17)

chip1
Кто поварешкам платит, тот их и танцует. Мне вот непонятно, почему не возбудили дело против директоров школ которые осмелились расторгнуть контракт с уважаемым человеком, на основании каких то роликов, там правда еще и детишки массово дристали, но виноват ли в этом Пригожин еще надо разобраться, может воды из лужи попили))
Вячеслав Рогожин
Невозможно не презирать истинных воров, истинных убийц в России - и поганых лжецов, подтявкивающих им и здесь в угоду.
ssr
Кто это?
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