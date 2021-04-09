Брачный договор Любови Соболь и её мужа признан недействительным

Московский суд признал недействительным брачный договор Любови Соболь и её мужа по иску бизнесмена Евгения Пригожина и ООО «Московский школьник». Это 9 апреля следует из карточки дела.



Оппозиционерка переписала все имущество на мужа после того, как суд обязал ее выплатить 29,2 миллиона рублей по иску Пригожина. Теперь все имущество становится совместной собственностью супругов, которое можно взыскать за долги.

В заявлении пресс-службы Пригожина сообщается, что Соболь переписала имущество «в попытке избежать ответственности и не выплачивать долги». Сергею Мохову по брачному контракту якобы перешли среди прочего «шубы, серьги, сумки».