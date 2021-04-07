Макаров заявил: если бы не Путин, на каждом перекрестке появилось бы НАТО. «Печеньки бы не только на площади отдельные дамы раздавали»

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что благодаря усилиям Владимира Путина по укреплению вооруженных сил, на улицах российских городов не стоит военная техника НАТО. Такое мнение депутат высказал 7 апреля на заседании парламента во время рассмотрения законопроекта о кадетском образовании.



«Если бы не Путин, если бы не эти мероприятия по укреплению вооруженных сил, по сплочению гражданского общества, по укреплению государства, печеньки бы не только на площади раздавали отдельные дамы в рангах дипломатов. На каждом перекрестке бы стояли БТРы, БМП совсем другой, НАТОвской раскраски», — сказал Макаров.

