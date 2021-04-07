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Макаров заявил: если бы не Путин, на каждом перекрестке появилось бы НАТО. «Печеньки бы не только на площади отдельные дамы раздавали»

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров похвалил Путина за отсутствие техники НАТО на улицах России

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что благодаря усилиям Владимира Путина по укреплению вооруженных сил, на улицах российских городов не стоит военная техника НАТО. Такое мнение депутат высказал 7 апреля на заседании парламента во время рассмотрения законопроекта о кадетском образовании.

«Если бы не Путин, если бы не эти мероприятия по укреплению вооруженных сил, по сплочению гражданского общества, по укреплению государства, печеньки бы не только на площади раздавали отдельные дамы в рангах дипломатов. На каждом перекрестке бы стояли БТРы, БМП совсем другой, НАТОвской раскраски», — сказал Макаров.

Он добавил, что против России ведется гибридная война, направленная на разрушение государственности, и призвал посмотреть, как обстоят дела в странах, которые находятся под внешним управлением.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (37)

walker_5e4cd299a1c68
-Батюшка-царь, кто же это такой?
-Это приятель Антона Семёныча Шпака.
-Ой, дурак! С
killbeachtrash
Вот таких мы выбираем и такие изводят страну уже несколько десятилетий.Они как из одного трафарета.Боже ! Ну дай ты спокойствия для населения этой истерзанной экспериментами стране. Ну проклята она что ли ?
BSB888
Этот флюгер чувствует, в какую сторону ветер тучки несёт. И нежно поддувает в след.
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