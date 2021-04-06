Почти две тысячи флаконов с туалетной водой застряли на Санкт-Петербургской таможне из-за лукавства в документах. На бумаге парфюм французского производства превратился в фильтры для воды и воздуха.
Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни 6 апреля, груз затормозили на Южном таможенном посту. Его везли из Литвы в Петербург, в транзитной декларации значились фильтр-картридж для умягчения воды от солей, оборудование для фильтрования и очистки воды, воздуха, а также смола ионообменная.
Их в 89 коробках не нашли, зато обнаружили 1 918 флаконов с парфюмерией и 500 бумажных пакетов. Туалетная вода, если верить упаковке, произведена во Франции.
Санкт-Петербургская таможня
Незаконно ввезённый груз — а это 419 кг — изъяли. К фирме-производителю он может и не вернуться, поскольку часть 3 статьи 16.1 КоАП РФ, по которой возбуждено дело, в качестве наказания предполагает, в том числе, конфискацию товаров, явившихся предметами административного правонарушения.