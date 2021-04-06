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Петербургские таможенники перехватили четыре центнера французского парфюма, который притворялся смолой и фильтрами

Парфюм под видом фильтров для воды пытались провезти из Литвы в Петербург

Почти две тысячи флаконов с туалетной водой застряли на Санкт-Петербургской таможне из-за лукавства в документах. На бумаге парфюм французского производства превратился в фильтры для воды и воздуха.

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Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни 6 апреля, груз затормозили на Южном таможенном посту. Его везли из Литвы в Петербург, в транзитной декларации значились фильтр-картридж для умягчения воды от солей, оборудование для фильтрования и очистки воды, воздуха, а также смола ионообменная.

Их в 89 коробках не нашли, зато обнаружили 1 918 флаконов с парфюмерией и 500 бумажных пакетов. Туалетная вода, если верить упаковке, произведена во Франции.

Санкт-Петербургская таможня

Незаконно ввезённый груз — а это 419 кг — изъяли. К фирме-производителю он может и не вернуться, поскольку часть 3 статьи 16.1 КоАП РФ, по которой возбуждено дело, в качестве наказания предполагает, в том числе, конфискацию товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

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Комментарии (2)

artistdmisha
Ага, посадят 😆 50 т.р. штрафа дадут, а товар вывезут обратно в Прибалтику для очередной попытки ввоза
PROM
того, кто декларировал - посадят?
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