Спикер Госдумы отреагировал на ДТП с участием блогера Била и пообещал ужесточить наказание за аварии под градусом и на скорости

Вячеслав Володин пообещал новые законодательные инициативы против лихачей на дороге. На это его подтолкнуло массовое ДТП на Садовом кольце, в котором пострадала сотрудница аппарата Госдумы.
В своем блоге в Telegram 6 апреля спикер написал, что состояние коллеги по-прежнему оценивается как тяжелое.
«Идет следствие, но уже сейчас известно, что у виновника этого ДТП, по данным Дептранса Москвы, только с начала года более 400 нарушений», — злится Володин.
По его словам, блогер Эдвард Бил регулярно и безнаказанно публиковал в Интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД и «ему все сходило с рук».
«Он получал только лайки и новых подписчиков. Все это требует отдельного анализа», — уверен спикер.
По его словам, существующий механизм наказания для лихачей не имеет нужного результата:
«Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди, – недопустимы. Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были. Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно».
Он пообещал уже во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотреть вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.