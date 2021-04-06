Спикер Госдумы отреагировал на ДТП с участием блогера Била и пообещал ужесточить наказание за аварии под градусом и на скорости

Вячеслав Володин пообещал новые законодательные инициативы против лихачей на дороге. На это его подтолкнуло массовое ДТП на Садовом кольце, в котором пострадала сотрудница аппарата Госдумы.



В своем блоге в Telegram 6 апреля спикер написал, что состояние коллеги по-прежнему оценивается как тяжелое.



«Идет следствие, но уже сейчас известно, что у виновника этого ДТП, по данным Дептранса Москвы, только с начала года более 400 нарушений», — злится Володин.



По его словам, блогер Эдвард Бил регулярно и безнаказанно публиковал в Интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД и «ему все сходило с рук».

