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Спикер Госдумы отреагировал на ДТП с участием блогера Била и пообещал ужесточить наказание за аварии под градусом и на скорости

Спикер Володин пообещал проанализировать лайки под видео с нарушением ПДД блогера Била

Вячеслав Володин пообещал новые законодательные инициативы против лихачей на дороге. На это его подтолкнуло массовое ДТП на Садовом кольце, в котором пострадала сотрудница аппарата Госдумы.

В своем блоге в Telegram 6 апреля спикер написал, что состояние коллеги по-прежнему оценивается как тяжелое.

«Идет следствие, но уже сейчас известно, что у виновника этого ДТП, по данным Дептранса Москвы, только с начала года более 400 нарушений», — злится Володин.

По его словам, блогер Эдвард Бил регулярно и безнаказанно публиковал в Интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД и «ему все сходило с рук».

«Он получал только лайки и новых подписчиков. Все это требует отдельного анализа», — уверен спикер.

По его словам, существующий механизм наказания для лихачей не имеет нужного результата:

«Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди, – недопустимы. Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были. Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно».

Он пообещал уже во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотреть вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

1 апреля на Садовом кольце Audi RS6, за рулем которого был Бил вылетел на встречную полосу. Пострадавшая находится в коме в крайне тяжёлом состоянии. В суде блогер заявил, что раскаивается и готов выплатить компенсацию. У блогера было почти 4 млн подписчиков, Instagram после аварии заблокировал его аккаунт. Машина была снята с учёта и ездила на подложных номерах. За три месяца Биль нарушил ПДД больше 400 раз.

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Комментарии (10)

kоt-obormot
Все заканчивается исключительно выколачиванием денег с населения. А этот молдаванин получит очередную условку, и все.
RemyMartin
Так он же трезвый был, этот Бил.
Владислав М
Ну так давай, Володин, примите закон о привязке размера штрафа к уровню доходов, как это сделано в некоторых развитых странах! Или ворон ворону ... ?
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