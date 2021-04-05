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Новая глава Amnesty International обратилась к Путину из-за Навального

Генсекретарь правозащитной организации потребовала от президента России освободить Навального

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врачей и освободить политика из заключения. Об этом Калламар сообщила 5 апреля в своем Twitter.

«Я написала Владимиру Путину по поводу Алексея Навального, его необоснованного ареста и ухудшения состояния здоровья. Есть реальная перспектива, что Россия доведет его до медленной смерти. Ему должен быть предоставлен немедленный доступ к врачу, которому он доверяет, и он должен быть освобожден», - написала генсек Amnesty International.

Аньес Калламар была назначена на свой пост 30 марта. До этого она была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального. Еще 1 марта она в этом качестве выпустила заявление, в котором утверждала, что к отравлению «скорее всего, причастны российские власти».

Отметим, Amnesty International ранее отозвала статус «узника совести» у Навального, однако в организации подчеркнули, что продолжают призывать к освобождению политика.

Отметим, Навальный через Instagram сегодня сообщил, что у него высокая температура и сильный кашель, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом. Во ФСИН заявили, что оппозиционера перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.

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Комментарии (1)

lamer
Она еще неделю в должности не провела, а уже какие-то ультиматумы президенту Российской Федерации пытается выдвинуть. Тихтотакая, уасья??????
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