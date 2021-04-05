Новая глава Amnesty International обратилась к Путину из-за Навального

«Я написала Владимиру Путину по поводу Алексея Навального, его необоснованного ареста и ухудшения состояния здоровья. Есть реальная перспектива, что Россия доведет его до медленной смерти. Ему должен быть предоставлен немедленный доступ к врачу, которому он доверяет, и он должен быть освобожден», - написала генсек Amnesty International.

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врачей и освободить политика из заключения. Об этом Калламар сообщила 5 апреля в своем Twitter.

Аньес Калламар была назначена на свой пост 30 марта. До этого она была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального. Еще 1 марта она в этом качестве выпустила заявление, в котором утверждала, что к отравлению «скорее всего, причастны российские власти».



Отметим, Amnesty International ранее отозвала статус «узника совести» у Навального, однако в организации подчеркнули, что продолжают призывать к освобождению политика.



Отметим, Навальный через Instagram сегодня сообщил, что у него высокая температура и сильный кашель, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом. Во ФСИН заявили, что оппозиционера перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

