Фотограф Эрмитажа научит, как искать счастье на блошином рынке

У таких рынков, кажется, нет приятных или хотя бы нейтральных названий: барахолка, толкучка. «Блошиный» — пожалуй, самое несимпатичное наименование. В XIX веке в Париже, где образовалась первая такая барахолка, поношенные вещи приобретались в комплекте с блохами, потому власти и стремились из санитарных соображений выгородить под рынок старья какой-нибудь обособленный участок. Впрочем, есть предположение, что блохи ни при чем — просто рыночки были маленькие, «с блоху». Еще одно объяснение — от французской пословицы «Кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами». В смысле, все проступки имеют последствия. Но в случае с блошиными рынками будто бы подразумевалось другое: можешь подхватить на них зуд собирательства, коллекционирования. Вряд ли это вас минует, если отправитесь на Удельный рынок с Юрием Молодковцом. Его работы есть в музеях и частных коллекциях России, США, Великобритании, Франции — а он высматривает работы (живопись, фото и многое другое) на Уделке. Ну и фотосюжеты тоже.

