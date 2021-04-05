Фотограф Эрмитажа научит, как искать счастье на блошином рынке

Юрий Молодковец сделал фотографии к двум сотням каталогов и альбомов о коллекциях Эрмитажа, к книгам по истории и архитектуре Петербурга. Но красоту он видит и на «Уделке». 10 апреля проведет своими тропами по знаменитому блошиному рынку Петербурга. 12+
У таких рынков, кажется, нет приятных или хотя бы нейтральных названий: барахолка, толкучка. «Блошиный» — пожалуй, самое несимпатичное наименование. В XIX веке в Париже, где образовалась первая такая барахолка, поношенные вещи приобретались в комплекте с блохами, потому власти и стремились из санитарных соображений выгородить под рынок старья какой-нибудь обособленный участок. Впрочем, есть предположение, что блохи ни при чем — просто рыночки были маленькие, «с блоху». Еще одно объяснение — от французской пословицы «Кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами». В смысле, все проступки имеют последствия. Но в случае с блошиными рынками будто бы подразумевалось другое: можешь подхватить на них зуд собирательства, коллекционирования. Вряд ли это вас минует, если отправитесь на Удельный рынок с Юрием Молодковцом. Его работы есть в музеях и частных коллекциях России, США, Великобритании, Франции — а он высматривает работы (живопись, фото и многое другое) на Уделке. Ну и фотосюжеты тоже.
ДК Лурье приглашает на фотошоп-прогулку «Всё, что надо знать про блошиный рынок, чтобы уйти оттуда счастливым», в ходе которой Молодковец научит ориентироваться в цивилизации рынка на Удельной (да и любого другого); расскажет, как собирать и коллекционировать (и почему это не одно и то же); поведает, как узнавать через рынок историю города. Возможно, даже даст мастер-класс по получению скидок. Группа будет маленькая (чтобы на рынке не толпиться), так что если в этот поход 10 апреля в 10:00 не впишетесь, можно на сайте ДК Лурье записаться на следующие.
Александра Шеромова