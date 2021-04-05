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На Ветеранов поворот «КИА» отправил 80-летнего пешехода в больницу

«КИА» сбила пенсионерку на проспекте Ветеранов в Петербурге

Пожилую женщину-пешехода после встречи с автомобилем в Кировском районе Петербурга забрала карета скорой помощи. Под колёса пенсионерка попала на проспекте Ветеранов.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, 5 апреля травмы в результате аварии получила 80-летняя жительница Петербурга. Её госпитализировали в горбольницу № 26 в состоянии средней степени тяжести. Водителя «КИА» оформляют сотрудники ГИБДД.

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Очевидец добавляет, что красный седан сбил пенсионерку на въезде во двор дома № 78 по проспекту Ветеранов. За рулём, по наблюдениям свидетеля, сидела молодая женщина.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Skazochny
однозначно оскорбления.
Antuan Rokanten
Знак "шипы" на заднем стекле автомобиля уже много говорит о владельце сего транспортного средства. Теперь пешеходов стали сбивать не только на переходах, но и на тротуарах. Далеко так пойдем...
hedgehog_
ну теперь то посодют за оскорбление ветерана.
или это другое?
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