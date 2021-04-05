Пожилую женщину-пешехода после встречи с автомобилем в Кировском районе Петербурга забрала карета скорой помощи. Под колёса пенсионерка попала на проспекте Ветеранов.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, 5 апреля травмы в результате аварии получила 80-летняя жительница Петербурга. Её госпитализировали в горбольницу № 26 в состоянии средней степени тяжести. Водителя «КИА» оформляют сотрудники ГИБДД.
Очевидец добавляет, что красный седан сбил пенсионерку на въезде во двор дома № 78 по проспекту Ветеранов. За рулём, по наблюдениям свидетеля, сидела молодая женщина.