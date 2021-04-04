«Фонтанка» публикует запись аварии в Петроградском районе, где автомобиль перевернулся и врезался в дом. Пешехода в желтой куртке можно считать счастливцем.
В семь вечера 4 апреля двигавшийся по набережной Адмирала Лазарева «Шевроле» нашел на своем пути препятствие. «Хендэ» пытался проскочить перекресток с Большой Зеленина, и после удара в бок неконтролируемо устремился на тротуар.
Фонтанка.ру
Пешеход успел отскочить, «Хендэ» врезался в дом. К месту ДТП приехали кареты скорой помощи, в том числе реанимация.
По данным «Фонтанки», в «Хендэ» пострадала 33-летняя петербурженка. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу с переломом голеней и черепно-мозговой травмой.