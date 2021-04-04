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Врезающийся в дом автомобиль и чудесное спасение пешехода у Крестовского острова попали на видео

«Фонтанка» публикует запись аварии в Петроградском районе, где автомобиль перевернулся и врезался в дом. Пешехода в желтой куртке можно считать счастливцем.

В семь вечера 4 апреля двигавшийся по набережной Адмирала Лазарева «Шевроле» нашел на своем пути препятствие. «Хендэ» пытался проскочить перекресток с Большой Зеленина, и после удара в бок неконтролируемо устремился на тротуар.

Фонтанка.ру

Пешеход успел отскочить, «Хендэ» врезался в дом. К месту ДТП приехали кареты скорой помощи, в том числе реанимация.

По данным «Фонтанки», в «Хендэ» пострадала 33-летняя петербурженка. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу с переломом голеней и черепно-мозговой травмой.

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Комментарии (16)

Riptide
Шансы разобрать происшествие - ноль целых, ноль десятых.
Вы ещё майора Гнома позовите
А-ха-ха-ха-ха
Coulthard
Судя по школе и такси ситимобил, солярис полз явно не на свой свет, так что, вероятно, круз не виноват. Вообще, в солярисах на текущий момент чурок больше, чем процентов 90, и уже хуже, чем на приорах соотношение. Большинство - шайтан-такси.
Маэстро
Светофор там есть, просто кому-то больше нравится красненький.
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