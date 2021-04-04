«Фонтанка» публикует запись аварии в Петроградском районе, где автомобиль перевернулся и врезался в дом. Пешехода в желтой куртке можно считать счастливцем.



В семь вечера 4 апреля двигавшийся по набережной Адмирала Лазарева «Шевроле» нашел на своем пути препятствие. «Хендэ» пытался проскочить перекресток с Большой Зеленина, и после удара в бок неконтролируемо устремился на тротуар.